Blanca Rivera Rio señala que no se bajó la contienda, sino que la traicionaron desde el PRI

Aguascalientes. - La ex aspirante a la alcaldía de Aguascalientes, Blanca Rivera Rio acusó que ella no se bajó de la contienda por el cargo público, sino que fue traicionada por el mismo partido que ya la había anunciado como su representante para la presidencia municipal.

De acuerdo a una entrevista que la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el Universal, Rivero señaló que la traicionaron, pues cuatro horas después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) le asegurará que formalizará su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEEA), se enteró que el partido inscribió a Normal Guel Saldívar como candidata a la alcaldía de la capital.

Presuntamente la esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, había sido nombrada como precandidata a la capital hidrocálida, debido a que era la mejor posicionada en las encuestas para las próximas elecciones del 6 de junio del 2021.

"¡Yo no me rajé!, ¡me bajaron!", sostiene en la entrevista "Me ha dolido en el alma, pero yo con eso no juego. Primeramente, porque es traición, porque eso no se hace y porque eso es un mensaje abierto; para quien no le entienda a la política, te están diciendo: 'Te estamos entregando'", expone.

La artista le señaló al medio nacional que decidió impulsar su carrera política desde el PRI, esto a pesar las condiciones adversas que se reportaban en el partido, además añadió que ella siempre ha querido servir al estado desde un plano personal, siendo ella quien encabece la responsabilidad.

Asimismo, añade que desde la precampaña interna ella se posicionó como la aspirante con mayor preferencia en las encuestas, esto hasta una semana previa a que la quitaran de la contienda, con un 19 por ciento en las intenciones del voto, con una delantera de 6 puntos arriba de su competidor del PAN.

Rivera Rio indica que fueron los líderes nacionales del PRI quienes la invitaron a ser candidata. Ella aceptó la propuesta y puso dos condiciones: que no admitiría negociaciones sobre su postulación y la reestructura del partido, "que estaba hecho trizas", expresa.

Señala que se aventuró pero que pidió ayuda desde la estructura y acompañamiento del partido, sin traiciones, lo cual no fue así. Durante una de las reuniones estuvo presente Carolina Viggiano y Mariano González, en representación del presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes señalaron que crearían condiciones excelentes.

Rivera Rio señaló que su intención de participar en estas elecciones es porque tienen interés en cambiar a su pequeño estado, así como darle mensaje al país de que se puede, con trabajo y compromiso, recuperar al país, además de señalar que ante su cercanía con la política, era el camino a tomar.

Fue el día 9 de febrero cuando en representación del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el delegado especial del CEN, Luis Antonio Muñoz Mosqueda fue quien entregó la constancia a Blanca Rivera como la candidata a la alcaldía de Aguascalientes abanderada por el partido tricolor, esto ante los resultados en las consultas.

Sin embargo, señala que en el proceso empezaron las acusaciones a su persona tanto de sus contrarios, así como del mismo partido, entre ellos señaló al exgobernador Otto Granados Roldán, quien la calificó de ser una candidata esposa de un exgobernador subordinado de Morena, sin preparación, credibilidad ni experiencia en la gestión pública.

Blanca Rivera agradeció a los simpatizantes con su causa y señaló que no se rendirá

"Empecé a ser sujeta [de agresiones] primero porque era mujer, que porque no tenía preparación, capacidad, que porque era esposa del exgobernador. O sea, ¡qué barbaridad!, en pleno siglo XXI con esos tabúes, con esas creencias, dices: 'no lo puedo creer'", agregó Blanca Rivera en la entrevista.

La artista señaló que pese a que los episodios de violencia de género fueron evidentes, ninguna de las dirigencias estatales ni nacionales pronunciaron alguna postura en defensa de Rivera Rio, por lo que señala que se sintió sola y comenzó a poner a cada uno en su lugar porque no tenía respaldo del partido.

Indicó que desde el CEN le advirtieron que en el PRI estatal pretendían meterle mano a su planilla, y a partir de ahí comenzaron las dificultades. Resaltó que había trabajado por una planilla incluyente que integraba los sectores del partido, fuerzas políticas, sociedad civil, grupos vulnerables y lideresas.

"Del mismo CEN me decían: ‘Tú no la tienes que entregar en Aguascalientes’, porque resulta que aquí estaban elaborando una planilla a mi nombre. ¿Cuándo habías visto? No soy nueva en la política; el hecho de que yo no haya tenido un cargo titular no significa que no conozca la política. Tengo 41 años viviendo con un hombre que es un animal político y sé todos los entresijos en esta política", señaló.

Para el 19 de marzo, un día previo a la fecha para su registro ante el IEEA, el partido la convocó para una reunión extraoficial con dos intenciones: modificar su planilla y crear las plurinominales para el cabildo, al dia siguiente le dicen que puede modificar su planilla, lo cual fue rechazado por la ex candidata.

Para las 19:00 horas recibió una llamada del CEN, en donde le aprueban los plurinominales, pero le piden una persona joven en la planilla, a lo que ella aceptó y señaló que reacomodar a sus integrantes de equipo, por lo que le aseguraron que la registraron ante el IEEA.

A las 22:45 horas Antonio Lugo, delegado en funciones del presidente estatal, le pregunta por qué no se había registrado, ella respondió que estaba registrada desde las 7 de la tarde, sin embargo, dejaron de responderle las llamadas y a las 11 del sale en todas las noticias que se registró a otra persona como candidata para la alcaldía de Aguascalientes.

"¡Es un golpe de Estado, es una traición!, estuvieron fraguando todo", señaló Rivera Rio durante la entrevista, además señala que no sabe quien fraguó esa traición, pero señala que el PRI no le ha dado la cara, ni mucho menos le ha ofrecido alguna disculpa.

"Menospreciaron a Aguascalientes, me menospreciaron a mí", expresa.Señala que ante las protestas de activistas del partido al enterarse de que ella no había sido registrada el presidente en funciones les respondió: "La señora ya no quiso". "¡Todavía echándome en contra a la gente de que yo soy la que me rajé!; ¡yo no me rajé!, ¡yo no me rajé!", expresa.

Pese a las circunstancias, Blanca Rivero dijo que continuará con su carrera política militando en el PRI, señala que aunque le cortaron el piso, no le cortaron las alas y aunque se siente herida y con coraje por la traición, eso no la detendrá.