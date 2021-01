Bloguero y periodista Paúl Velázquez busca la diputación federal plurinominal por Morena

El periodista y bloguero apodado como ‘el falso pirata’, Paúl Velázquez, presentó su registro para perseguir la diputación federal plurinominal por Morena.

Paúl Velázquez, periodista mochitense que se dio a conocer por la cobertura de Las Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció a través de sus redes sociales que presentó su registro para perseguir la diputación por Morena para diputado federal plurinominal.

Con la breve frase “Hoy es un buen día”, Paúl Velázquez informó en su cuenta de Twitter que ya entregó su registro para buscar la diputación, adjuntado una fotografía de él sosteniendo el documento, y un texto en el que se presenta como precandidato.

En este, el periodista dio un mensaje retador hacia Morena y la Cuarta Transformación, admitiendo ser incómodo para esta.

“Si bien es cierto que soy incómodo para la 4T, también dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos”, se lee en el texto compartido por Paúl Villegas en Twitter, a manera de una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp.

Aseguró que la decisión de perseguir la candidatura la tomó luego de una conversación con una de sus amistades, afirmando que “corruptos y delincuentes” ya han presentado su registro, por lo que no ve motivo para no hacerlo él mismo.

“Anoche una amiga de muchos ovarios me convenció y me hizo ver que, si se han registrado corruptos y delincuentes, ¿por qué no intentarlo?”

Asimismo, el precandidato que no cuenta con padrinos ni con dinero para comprar la candidatura, pero que está dispuesto a contender hasta donde se le permita.

“No tengo padrino político ni dinero para comprar la candidatura, pero veremos si llegamos a la encuesta o hasta qué filtro”, declaró.

En redes sociales, luego del anuncio de su registro, Paúl Velázquez recibió las críticas por parte de los usuarios de Twitter, mismos de los que se defendió en la misma red social.

“Quieren que este país cambie, pero no hacen nada por el cambio”, respondió el periodista a uno de los usuarios que lo defendió de uno de los ataques.

Paúl Velázquez se dio a conocer por la cubertura de las conferencias mañaneras que realiza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En estas, el precandidato se presentaba con un parche en el ojo que aseguró que utiliza debido a un impacto de bala que recibió en el municipio de Ahome, de donde proviene.

Ante esto, responsabilizó al presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman por el ataque.

Paúl Velázquez generó polémica al descubrir su ojo al dirigirse al presidente en una de Las Mañaneras, dejando ver un ojo en buen estado por debajo del parche.

El incidente le costó las burlas y críticas a través de redes sociales, llegándolo a apodar como ‘el del parche’, o ‘falso pirata’, como le llamó una de sus colegas periodistas de la cubertura de las conferencias de prensa.

Ahora, Paúl Velázquez es precandidato a diputado federal por la vía plurinominal, mostrando a través de Twitter el documento que entregó para el registro por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).