Bloqueos ferroviarios en Michoacán es un problema estatal: SCT

México.- Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), insistió en que el bloqueo de las vías del tren en Michoacán es un problema local.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario negó que el Gobierno federal tenga responsabilidad en el caso, tal y como lo aseguró ayer el Gobernador de la entidad, Silvano Aureoles.

Está terrible, lo tiene que resolver el Gobernador con la CNTE, es un problema entre ellos, porque por más que diga el Gobernador que es un problema federal, no, es un problema del estado, manifestó.

El titular de la SCT sostuvo un encuentro con el Jefe del Ejecutivo para analizar avances en los proyectos del Tren Maya y del Corredor Transítsmico.

Por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la organización tenga "conciencia" y libere las vías.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

"Espero que tengan conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías, no lo descarto, porque ya no habría motivo, sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos", aseguró.