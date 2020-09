Bonilla 'exhibe' a exgobernador con audio; ¿nexos con el narco?

CDMX.- El actual Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, acusó al exmandatario panista José Guadalupe Osuna Millán de tener nexos con el crímen organizado, mediante un audio presentado durante una conferencia de prensa en vivo, en el cual se escucha a un supuesto familiar del señalado.

En el material se escucha que el exfuncionario supuestamente recibió alrededor de 350 mil y 500 mil dólares para brindar protección a miembros de la delincuencia organizada entre 2007 y 2010.

Algunos de los presuntos beneficiados que se mencionan serían Raydel Rosalío López Uriarte, "El Muletas"; Teodoro García Simental "El Teo", y Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", narcotraficantes de alto perfil que según distintos medios operan u operaron en la frontera de México con Estados Unidos.

"Le diste protección a los narcotraficantes, no lo digo yo, lo dice tu ex yerno, tienes un legado, pero de rata, esa es la realidad, te invito, vete a competir por la Presidencia Municipal de Tijuana a ver cómo te va a ir, bájate del pedestal de la ira", dijo Bonilla a Osuna Millán durante la transmisión.

Aunque esto provocó fuerte polémica, no se especificó por qué el mandatario tiene en su poder un audio con la información mencionada. A pesar de que se aseguró la grabación como real, y como prueba contra el ex Gobernador, no se dijo la fecha de la misma.

En el audio se escucha a Fred Adrián Ramos Pacheco aseverar que Osuna Millán "no está tan limpio como dicen".

Entre el año 2007 al 2010, aproximadamente, en el hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones", detalla.

En el sitio se encontraban los delincuentes ya mencionados, quienes supuestamente le habrían entregado "fajos" de billetes a cambio de seguridad, resguardao y protección a la organización.

También se destacó que el expolítico involucrado supuestamente entregaba unidades rotuladas de la Federación para que las usaron sin levantar sospechas.

"Al final, lo que procedió por Osuna Millán fue que dijo que iba a dar unas unidades rotuladas de la Marina, junto con su cédula de identificación de la Sedena (sic) para que no hubiera problema y pudieran hacer las transacciones de mercancía y transportación de armas, en dichas reuniones se les hacía el pago o se recogían en un taxi que él tenía y se les entregaban los fajos", se escucha.

Otro punto importante fue una disputa entre los hermanos Arellano Félix y sus 'protegidos', que culminó con "matazones".

Hubo un ataque por parte de los (hermanos) Arellano Félix sin conocimiento alguno, el tema fue que él (Osuna) tenía que dar la protección y empezaron a hacer las matazones sin razón", se escucha en el audio.

La Secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza, también detalló hoy que durante la gestión de Osuna hubo falsificación de facturas para algunas obras públicas, lo cual, dijo, se está investigando.