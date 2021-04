Brindan orden de protección a Senadora Martha Márquez contra locutor José Luis Morales

Aguascalientes. - Luego de la denuncia interpuesta por la senadora Martha Márquez Alvarado en contra del locutor José Luis Morales Peña por el delito de ‘violencia política’, por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) emitió una orden de protección a la funcionaria.

Bajo el artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este consiste en abstenerse de realizar acción que resulte ofensiva, así como se abstenga en ejecutar algún tipo de violencia en agravio de la misma, por lo que se prohíbe realizar conductas de molestia a la víctima.

Desde la reforma a diversas leyes en materia de violencia política por razón de género, las víctimas han utilizado instituciones en materia electoral para subsanar las agresiones que han recibido, por lo cual esta denuncia presentada ante la FEPADE constituye un precedente al ser el primer caso en su tipo, lo que abre nuevas vías para acabar con la violencia contra la mujer.

Fue el pasado mes de febrero cuando la Senadora de Aguascalientes, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de violencia política de género en contra de su persona y por parte del comunicador del estado hidrocálido, José Luis Morales.

“En los últimos años he sido víctima de una serie de descalificaciones hacia mi persona, agresiones que sobrepasan el ámbito de la libertad de expresión, la sobrepasan por mucho e invaden mi vida personal involucrando a mi familia, a mis hijos, a mis amigos que también son afectados, la gente que me quiere, la gente que me estima está siendo afectada por estos señalamientos y estas calumnias, mis colaboradores e incluso mi familia me prohibieron escuchar a esta persona que se refiere a mi con adjetivos misóginos”, agregó la senadora en una rueda de prensa al presentar su denuncia.

La legisladora federal señaló que después de dos años que fue víctima de ataques, fue cuando decidió presentar la denuncia en contra del comunicador, en donde resaltó que no por ser Senadora no tenga sentimientos o no pueda defender a su familia, pues las agresiones han penetrado en muchas áreas de su vida.

Asimismo Márquez señaló que no está en contra de la libertad de expresión y que siempre responde a los cuestionamientos que se les hacen a los funcionarios, sin embargo, agregó que no se vale justificar usar la libertad de expresión para agredir a una mujer.