Brozo le pide ayuda Dios para que AMLO no haga el ridículo en la ONU

México.- El payaso Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, pidió ayuda a Dios para que guíe al presidente Andrés Manuel López Obrador y evite que haga el ridículo frente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante el programa Tenebrozo que se transmite a través del canal de YouTube Latinus, Brozo pidió de sobre manera que AMLO no hiciera el ridículo durante la reunión de la ONU que se realizará en Estados Unidos.

Incluso, el payaso Brozo lanzó múltiples recomendaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador donde establece que evitar realizar dichas acciones, podría salvaguardar la dignidad de la investidura presidencial.

Entre las recomendaciones de Brozo para que AMLO no haga el ridículo, se encuentra que se no repita la frase de “Maravilloso México, tan cerca de dios y no tan lejos de los Estados Unidos”, pues señala que no da gracia.

Brozo (Víctor Trujillo) también recomendó a AMLO no hablar sobre su estrecha amistad con Donald Trump. Qué no se le ocurriera llevar a Claudia Sheinbaum.

“No hay que verse primarios, no hay que verse poco paseados, o sea, ya sabemos que tu ropita siempre va a estar arrugada, pero por lo menos que sea buena ropita”, comentó Brozo sobre la vestimenta de AMLO.

Tras ello, Brozo sin saber que más recomendaciones dar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, previo a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el payaso interpretado por Víctor Trujillo pidió ayuda a Dios.

“Espero nos estés escuchando Andrés Manuel, y sí no, ¡Dios, iluminalo, señale la senda!”, expresó Brozo durante su programa, y acto seguido las luces se apagaron, de fondo, una voz gruesa, como las que suelen usar para representar a Dios en películas y series, respondió al payaso.

Conversación entre “Dios” y Brozo

Dios: Dime Brozo, hijo mío.

Brozo: A ch*ng* ¿Quién está ahí?

Dios: ¿Cómo qué quién? ¿No me acabas de llamar acaso?

Brozo: Bueno pues sí, pero es que varias veces te he invocado durante el programa y pues nada más me dejas en visto.

Dios: Sí, mira ¿Te recuerdo cuántas veces al día me piden cosas? y ¿Cuántos de esos pedidos son para que gane un equipo de fútbol, para qué aparezca una mascota perdida, o para no ser requeridos por la Unidad de Inteligencia Financiera? Estoy algo ocupado hijo mío.

Brozo: Perdóname, perdón diosito, osea perdon, mira, déjame concluir esta pista y te pido que me respondas unas dudas.

Sin duda, Brozo, como parte de los opositores en medios de comunicación que da la contra en lo que sea AMLO, busca maneras cada vez más ingeniosas de atraer la atención de la ciudadanía.