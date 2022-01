Brozo no era así cuando lo conocí: reprocha AMLO por reportaje sobre vida de lujo de su hijo

México.- El presidente AMLO aseguró que antes Brozo “no era así”, debido a que el mandatario indico que en el pasado el presentador era más inteligente al momento de realizar su trabajo como periodista.

Durante La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a Víctor Trujillo, conocido por su personaje “El Payaso Tenebroso”, luego de que el conductor diera a conocer, junto a Loret de Mola, un reportaje sobre la lujosa vida de su hijo, José Ramón López Beltrán.

Andrés Manuel criticó, en primera instancia, a Carlos Loret de Mola, asegurando que el periodista sigues estando “al servicio de la mafia del poder”.

"Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder (...) fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar cuando lo del terremoto lo de la niña Frida Sofía (...) el invento en contubernio con malos funcionarios (...) más Brozo que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí", indicó el funcionario.

Fue entonces que AMLO recordó que, en el pasado, Brozo le avisó cundo se expuso el video escándalo de su cercano René Bejarano, asegurando que el periodista sólo cumplía con su trabajo, pues la orden para exhibir el video, venía de altos mandos de Televisa.

"Brozo tenía preparación, me acuerdo que cuando estaba en Televisa, tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer, lo del maestro Bejarano con Ahumada, yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa. Una tarjeta, 'mañana va a caer una bomba'...y pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba, por eso no hay que generalizar", mencionó el mandatario.

Brozo responde

Por su parte, Brozo respondió al mandatario a través de redes sociales, luego de haberlo nombrado durante su conferencia matutina de este lunes 3 de enero.

“Mensaje recibido López Obrador. Con mucho gusto te responderé el viernes por Tene Brozo”, escribió el Twitter el presentador.