Brozo predijo que AMLO no iba a ir a la Cumbre de las Américas si no invitaban a Cuba

México.- El payaso Brozo, personaje de Víctor Trujillo, anticipó que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagaría con no asistir a la Cumbre de las Américas, evento organizado por el Gobierno de Estados Unidos y que no contempla a países como Cuba.

En su video publicado el pasado 6 de mayo, Brozo hablaba sobre la gira de AMLO por Centroamérica y Cuba, siendo este último país motivo de su retiro de la Cumbre de las Américas como parte de su solidaridad mostrada al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Tal como lo anticipó Brozo, los ánimos del presidente Andrés Manuel se elevaron después de su vista a Cuba, informando que no asistirá a la Cumbre de las Américas si el gobierno de Joe Biden, decide no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones con las que Estados Unidos mantiene diferencias políticas.

Leer más: Lilly Téllez lamenta asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Veracruz

Este 10 de mayo, durante su conferencia matutina, el presidente AMLO confirmó que, de ser rechazada su petición de no excluir a países de la Cumbre, no se presentaría el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles.

En su lugar será enviado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien será acompañado de una comitiva del Gobierno de México.

“Si se excluye, si no se invita a todos (los gobiernos), va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

El presidente mexicano indicó que su ausencia sería un mensaje de protestas “porque no quiero que continúe la misma política en América” donde se han excluido a países como Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos.

Coinciden con AMLO

Por otra parte, el periodista Sergio Sarmiento, quien es una de las principales caras de la oposición, se pronunció a favor de la postura del presidente Andrés Manuel sobre eliminar el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba.

Sergio Sarmiento destacó que esta medida es la única vía para que también se elimine la dictadura en Cuba, y así los ciudadanos puedan ser “libres”.

Leer más: Joe Biden no ha respondió a la petición de AMLO de no excluir países de Cumbre de las Américas

“Coincido con AMLO: Estados Unidos debe suspender el embargo comercial a Cuba, porque solo ha servido para apuntalar la dictadura. El comercio libre hará libres a los cubanos”, escribió el presentador en su cuenta de Twitter.