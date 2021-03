Brozo se dice aliado feministas y lo tachan de machista por mujeres en su programa de tv

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Mujer, Víctor Trujillo, quien interpreta al persona del televisión Brozo, recibió decenas de criticas por los usuarios de redes sociales por asegurar que es aliado de las feministas.

Fue a través de un video transmitido en Twitter por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, donde aparece Brozo y le dedica un mensaje a las mujeres que marchan por la justicia de las víctimas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"A todas (las mujeres), absolutamente a todas. porque o hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtulamente, estaré con ustdes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!", dijo Brozo.

Leer más: Día de la Mujer. Llegan primeros contingentes al Zócalo de la CDMX

Ante el mensaje que Víctor Trujillo "Brozo", recibió una ola de criticas por parte de los usuarios en redes sociales y lo tacharon de "hipócrita", pues aseguran que el mencionado personaje ha mostrado actitudes machista y misoginas durante su trayectoria en la televisión.

Uno de los comentarios de los cibernautas fue: "El proxeneta Brozo" de pronto convertido en feminista. Ahora las utiliza para golpear, para él siempre han sido carne de cañón".