Brozo y Loret, chairos de derecha, me dan pena ajena; Ciro Gómez Leyva es patético: El Mastuerzo

México.- El músico y ex integrante del grupo Botellita de Jerez, Francisco Barrios, "El Mastuerzo", se burló "Brozo", Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva llamándolos "chairos de derecha" y explicando que le dan "pena ajena".

Fue en el programa "De todos modos", conducido por John Ackerman, que "El Mastuerzo" acudió como invitado y aprovechó para charlar sobre diversos temas, como su carrera musical y la situación política en México.

Tras explicar que él se considera "chairo de izquierda", Francisco Barrios aseguró que también existen los "chairos de derecha", y para ejemplo señaló a los periodistas Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, y el comediante Víctor Trujillo, que da vida a "Brozo", quienes abiertamente se oponen a la llamada 4T y a menudo critican al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Soy un chairo, chairo de izquierda, porque también hay de derecha, ya vieron a Brozo y a -cómo se llama este compa- Loret, ¡qué bárbaros! A mí me dan pena ajena", dijo Francisco Barrios.

"El Mastuerzo" explicó que en un principio los mexicanos pudimos haber creído que tanto Brozo como Loret eran críticos y "nuestros compas", pero en realidad "dan pena", al igual que el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien se refirió como alguien "patético".

Creímos que eran nuestros compas inteligentes, críticos, ¡Ciro Gómez Leyva, qué cosa tan patética! Pero bueno, no hay que hacerles propaganda", concluyó diciendo "shhh".

El músico también opinó sobre otros temas, como la lucha de izquierda y la militarización de México, por la que confesó sentirse preocupado, pues considera que los soldados no deberían estar en la calle, ya que son "otra clase".

Loret estalla por caso Florence Cassez

Carlos Loret de Mola es nuevamente objeto de polémica, pues el presidente López Obrador exhibió en la Mañanera de este miércoles el montaje del caso Florence Cassez en 2005, que estuvo a cargo del periodista cuando trabajaba para Televisa.

Loret reaccionó al hecho asegurando que la "embestida" en su contra no es por el caso de la francesa, sino por las críticas que él ha dirigido contra allegados al mandatario que se han visto involucrados en diversos escándalos, como Pío López Obrador, Felipa Obrador, Epigmenio Iberria, Manuel Bartlett e Irma Eréndira.

"La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente", respondió el reportero desde Twitter.

Recordando a Armando Vega Gil

A dos años del suicidio de Armando Vega Gil, quien fuera amigo y compañero de "El Mastuerzo" en Botellita de Jerez, Francisco Barrios resaltó que el legado del músico prevalece.

Sobre el hecho de que Armando pusiera fin a su propia vida tras una denuncia en su contra en Mee Too Músicos Mexicanos, "El Mastuerzo" aseguró que en lugar de sentir tristeza o enfado, aquel suceso le dejó a sus compañeros músicos lecciones valiosas.

El ex baterista de Botellita de Jerez opinó que el movimiento feminista "nos ha enseñado" a lo largo de la historia que debemos cambiar nuestros comportamientos, lenguajes y actitudes, y a este respecto el movimiento Me Too también tuvo efecto.

"Hemos vivido esa etapa y tenemos que vivir esa crítica al mundo, independiente de que Armando fuera culpable o no. Él tomó una decisión chida para él, cerró el telón de manera contundente y tan tan", dijo.