¿Burla? Revista francesa hace caricatura de México presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. FOTO

México.- Este miércoles, el famoso seminario francés "Charlie Hebdo" se burló, mediante un cartón, de la participación de México, representado por Andrés Manuel López Obrador, como presidente temporal del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El martes 9 de noviembre, López Obrador estuvo encabezando el debate del Consejo de Seguridad de la ONU, donde presentó el "Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar" a fin de beneficiar con un billón de dólares anuales a 750 millones de pobres a nivel internacional.

En la sección de diseños de la semana, del 8 año 12 de noviembre, con el título "Le Mexique prend la présidencia du Conseil de sécurité de l'ONU" (México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU), el medio informativo editorializó la presencia del presidente López Obrador en el evento que contó con la participación de ministros de seguridad de todo el mundo.

En el cartón se puede observar a un "típico personaje mexicano" que viste sombrero y sarape que se encuentra sentado descalzo echándose un sueño en medio de las diversas balas que cruzan a su alrededor. Al fondo, aparece un cactus y una construcción.

Cartón de Charlie Hebdo sobre México presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU/Fuente: captura de pantalla

A través de la imagen, Charlie Hebdo muestra la contradicción que hay entre la presidencia de México en el Consejo de Seguridad y la inseguridad que perdura y se incrementa en territorio mexicano, en tanto que el mandatario se echa un "coyotito" que no le permite ver la problemática que va en aumento.

El cartón publicado comenzó a ser compartido por los detractores y críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que, desde ayer, han hecho señalamientos a la participación del mandatario federal en la ONU.

Cabe recodar que, a pesar de que tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, como el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, han manifestado que varios países externaron su interés por la propuesta que hizo el presidente López Obrador el día de ayer, en redes sociales se ha remarcado que los gobiernos de Rusia y China señalaron lo errado del "Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar".

Mientras que Rusia puntualizó que el Consejo de Seguridad no es el organismo para hablar sobre la pobreza mundial; el representante de China instó al mandatario mexicano a no entrometerse con la soberanía de otras naciones, ello puesto que el proyecto de López Obrador no cuenta con el respaldo previo de los demás países que integran el organismo.