Busca AMLO asegurar presupuesto de programas sociales en Constitución

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para asegurar el servicio médico gratuito a los mexicanos, buscará acreditar el sistema de Salud para posteriormente elevarlo a rango constitucional y que el presupuesto no sea menor al ejercido al año anterior.

Vamos a acreditar el sistema, y luego vamos a buscar la forma de que sea de aplicación obligatoria, y sobretodo que se cuente con el presupuesto, por lo general la constitución establece derechos

Antes de enviar la iniciativa lo acreditarán, "lo más importante es que todo esto lo defienda el pueblo, que ya no puedan retrogradar, porque el pueblo no se los va a permitir (...) Pero no estaría mal acompañar esa consciencia ciudadana con una reglamentación legal".

Dejar esto bien establecido, ese es el propósito, para que no puedan darle marcha atrás, porque van a intentarlo

Dijo López Obrador.

"Que estudie el que tenga para pagar" que la adquiera el que tiene dinero, querían ponerlo como mercancía, entonces ni la Salud ni educación son privilegios son derechos que tiene todo el pueblo

Dijo el Presidente.

Pensión y becas quedarán en la constitución

"En el caso de pensión de adultos mayores, niños condiscpacidad y las becas par niños pobres, eso va a quedar en la constitución, se aumentará a rango constitucional".

Se trata de una noticia que ya anteriormente había anunciado. "Si logramos que los legisladores lo aprueben se va establecer en un renglón de que nunca el presupuesto para estos programas va ser menor al ejercido en el año anterior por Ley".

"Van a establecer el derecho y también el compromiso de que se tenga presupuesto, sí es posible hacerlo".