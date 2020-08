Busca AMLO en 2021 su 'sello' en la boleta 

Ciudad de México.- Expertos en asuntos electorales y actores políticos coincidieron ayer en que la propuesta del Mandatario Andrés Manuel López Obrador de solicitar en consulta ciudadana que se investigue a los ex Presidentes de México es una forma de incidir en la elección del 2021.

El especialista electoral Jorge Javier Romero consideró que la justicia no debería someterse a consulta.

"Es una más de las ocurrencias del Presidente, está tratando de meterse en la boleta de 2021. Si la Fiscalía General o alguna Fiscalía local tiene elementos contra algún ex Presidente debe proceder y consignar ante un Juez. Los ex Presidentes no tienen fuero, no se necesita levantar el fuero con ninguna consulta.

"Desde mi punto de vista la manera de solicitarla podría ser legal, pero la materia de la consulta no porque el Presidente no tiene facultades para someter a consulta la justicia. Yo creo que la Corte tendría que declarar que no hay materia de para la consulta", explicó Romero, académico del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, resaltó que la justicia se aplica, no se consulta. "Si existen elementos para enjuiciar al o los ex Presidentes de México, presente ya las denuncias correspondientes. Haga justicia y deje de hacer política", reclamó.

Para el ex consejero electoral Marco Baños, la propuesta de López Obrador no se podría realizar en el proceso electoral, sino hasta el primer domingo de agosto del 2021, y resaltó que la pregunta debe ser aprobada por la Suprema Corte.

Aunque López Obrador dijo que no quiere ser "verdugo" de sus antecesores, ayer abrió la posibilidad de presentar una solicitud de consulta ciudadana para que se investigue a los ex Presidentes de México con miras a la elección del 2021.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario citó de memoria que esa consulta se puede solicitar entre el 1 y el 15 de septiembre de un año electoral, ya sea por el Presidente, por una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras o por el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

"Yo me voy a esperar hasta el final (del plazo), pero no descarto la posibilidad de hacer eso porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los ex Presidentes.

"Lo que propongo es que al mismo tiempo que la Fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los ex Presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida. Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que lo decidamos entre todos", planteó. Con información de Antonio Baranda, Guadalupe Irízar y Érika Hernández/Reforma