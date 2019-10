Busca ISSSTE compras directas de fármacos 

CIUDAD DE MÉXICO.-El ISSSTE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que le permita adquirir de manera directa algunos fármacos que requiere y no fueron comprados en la megalicitación de junio debido a que varias partidas se declararon desiertas.



A través de un comunicado, el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó que el Instituto ha enfrentado dificultades para adquirir esos fármacos.

Sin embargo, sostuvo, no hay desabasto de medicinas en las clínicas y hospitales del organismo. Aseguró que la empresa que desde hace tres años produce las medicinas para el Sector Salud mantiene el mismo ritmo de abasto que en los últimos años.

No hay desabasto de medicinas en el #ISSSTE, pese a dificultades para adquirirlas por las licitaciones desiertas: @LuisAntoRamirez.



��➡ https://t.co/5fN1n5szYj pic.twitter.com/174QO7ot9N — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 3, 2019



En esa compra sólo se licitó el 38 por ciento de los medicamentos e insumos, por lo que se podría adjudicar de manera directa el 62 por ciento faltante, según información de la Secretaría de Salud (Ssa).



Al inaugurar el Segundo Simposio Internacional de Neurocirugía y Neuro-Oncología en el Hospital Regional "1 de Octubre", Ramírez Pineda dijo que el reto es superar el enorme rezago en infraestructura y equipamiento que arrastra el ISSSTE.



Reiteró que en administraciones anteriores se gastó demasiado dinero en insumos y medicamentos que muchas veces no estaban justificados o se pagaron a sobreprecios.



Aunque el presupuesto del Instituto se integra de las aportaciones de los trabajadores, éstas no son suficientes para atender o satisfacer la demanda de servicios de salud, reconoció.



El director del ISSSTE aseguró que la política del actual Gobierno es pasar de un modelo de salud curativo a uno preventivo, donde se fortalezca el primer nivel de atención y se evite la saturación del segundo y tercer niveles.



"Gran parte de la saturación que vivimos todos los días tiene que ver con que no hemos podido ser capaces de fortalecer nuestras unidades de primer nivel para que desde ahí se atienda al paciente y podamos ir conteniendo sus necesidades", dijo.