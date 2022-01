Busca Morena que partidos devuelvan prerrogativas de manera directa a la federación

México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció que con el apoyo del bloque de legisladores a fines a la Cuarta Transformación buscará modificar la Ley General de Partidos Políticos para que estos puedan devolver los recursos de manera directa a la Tesorería de la Federación.

“De manera respetuosa a los diputados y las diputadas de nuestro Movimiento, así como a nuestros grupos aliados, les traje un borrador de iniciativa para modificar los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Para qué? Para que, por parte de Morena, podamos devolver de manera directa a la Federación 547 millones de pesos, con lo que estaríamos llegando a 800 millones de pesos, cifra a la que nos comprometimos a devolver, a pesar de que era año electoral”, declaró Delgado.

Del mismo modo recordó que cuando el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova compareció ante la Cámara de Diputados acusó a Morena de no cumplir con su compromiso de regresar la mitad de su prerrogativa ordinaria por lo que, para justificar y encubrir ese ataque político, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó la determinación de no permitir tal devolución, aun cuando no hay ningún impedimento legal para hacerlo.

“No quieren recibir el dinero y entregarlo a la Tesorería, ¿por qué?, porque están actuando, otra vez, de manera política y sesgada en contra de nuestro Movimiento. Qué contradicción, que un partido político quiera devolver recursos públicos, recursos que son del pueblo, porque no nos gusta el despilfarro en la política, porque pueden tener un mejor uso, y no nos dejen. Aun cuando el gobierno iba a necesitar recursos extraordinarios para garantizar la vacunación para todas y todos los mexicanos, estos señores se han opuesto sistemáticamente a que devolvamos dinero, no tienen vergüenza”, señaló el morenista.

Finalmente reiteró que la modificación a dos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, Morena podrá devolver de manera directa a la Tesorería de la Federación el monto que falta para cumplir con su compromiso, esto pese a que la oposición busca impedirlo.

"Nosotros tenemos palabra y no se nos olvidan nuestros principios. Morena siempre ha promovido reformas constitucionales para que la prerrogativa de los partidos se disminuya a la mitad, sin embargo, la oposición no ha permito que transiten", finaliza el comunicado.