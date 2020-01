Busca PAN en el Senado reforma para Insabi 

CIUDAD DE MÉXICO.-Senadores del PAN anunciaron que presentarán una propuesta de reforma a la Ley General de Salud para garantizar que los servicios otorgados a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sean completamente gratuitos, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador y las fracciones de Morena en el Congreso de la Unión.



En conferencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, Kenia López, aseguró que la iniciativa propone modificar los artículos 36 y 77 bis 1 a fin de acabar con la incertidumbre del sector salud en materia de cuotas.





Sobre el artículo 36, dijo que actualmente la ley sí establece el pago de cuotas por parte de los pacientes, de ahí que la iniciativa tiene como objetivo eliminar esta posibilidad para garantizar la gratuidad.



Respecto al segundo ordenamiento, apuntó que actualmente se establece de manera explícita la gratuidad para el primero y segundo nivel de atención, por lo que la propuesta busca ampliarla al tercer nivel, que es el de especialidades.

Con el INSABI la vida y salud de las y los mexicanos está en peligro.



L@s @SenadoresdelPAN vamos por SALUD GRATUITA:



➡️ Eliminación de cuotas.



➡️ Se amplíe la gratuidad en los servicios de salud de tercer nivel. pic.twitter.com/9PCQ3TFhTg — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 14, 2020



Acompañada de sus compañeros de fracción Julén Rementería, Xóchitl Gálvez, Alejandra Reynoso, Damián Zepeda y Guadalupe Murguía, la legisladora aseguró que con esta propuesta el PAN ayuda al Presidente y a los legisladores de Morena a cumplir su promesa de brindar servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social.



"El PAN no acompañó las reformas pasadas en las que se destruía el Seguro Popular y se creaba el Insabi, y no las acompañamos porque veíamos venir todo esto que está pasando. Ahora le decimos a la mayoría de Morena en el Senado, aquí están nuestros votos, aquí están los votos del PAN para que sucedan dos cosas: se eliminen las cuotas y se amplíe la gratuidad al tercer nivel de atención", indicó.

Lo volvemos a decir: ¡se los advertimos y no quisieron escuchar!



Es momento de que la Secretaría de Salud y el presidente se pongan de acuerdo para comenzar a solucionar este desastre que crearon en el Sector Salud. pic.twitter.com/D3PI6VeOty — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) January 14, 2020

El senador Julen Rementería explicó que esta iniciativa es ajena a la que ya elaboran gobernadores de su partido, quienes ayer anunciaron que presentarán un plan alterno al Insabi.



La senadora Alejandra Reynoso demandó al Gobierno federal que cumpla la ley, y que no castigue a los gobiernos estatales que no se adhieran a los convenios de adhesión al Instituto.



"La ley establece que los estados que no se adhieran deberán establecer otro convenio, la única duda que persiste, porque en el Seguro Popular las participaciones eran por número de beneficiarios o afiliados, pero si ya no hay padrón, entonces tiene que cambiar la fórmula y tiene que garantizarse que los recursos lleguen a los estados", expresó.



En su turno, la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que la razón de fondo por la que los gobernadores no quieren adherirse al Insabi es la incapacidad con la que ha operado el sector salud.



"Baja California Sur se adhirió al convenio de compra de medicamentos consolidada y le informaron que los medicamentos llegan en febrero o marzo, me parece muy delicado, porque ¿con qué confianza se adhieren los gobernadores al Insabi, si estamos viendo lo que pasó con los que se adhirieron al convenio de compras consolidadas? Es la incapacidad", afirmó.