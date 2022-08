Busca sobrina de AMLO liderar Morena en Tamaulipas

Tamaulipas.- La coordinadora de Morena del Congreso del Estado y sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica anunció que busca ser designada dirigente estatal del partido en medio de disputas por el cargo.



Lo anterior a pesar de que Salazar enfrenta un proceso de desafuero, luego de ser acusada de pedir y recibir "moches" de un proveedor cuando se desempeñó como Jefa de Finanzas del Conalep en Tampico.



Ha sido a la vez una de las más fuertes críticas del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desde que asumió su curul, el 1 de octubre del 2021.



"Claro, soy una buena mujer", dijo a pregunta expresa en torno a si busca la presidencia estatal de Morena.



"Pues bueno estoy encabezando a muchos tamaulipecos aquí en el Congreso y somos portavoces de ellos", agregó.



Sin embargo, aunque aspira a la dirigencia estatal de Morena, no fue la más votada en la pasada elección del sábado en Tamaulipas para elegir a Consejeros Nacionales y Estatales.



La morenista quedó en el cuarto lugar en cuanto a votos de la lista de cinco mujeres que se eligieron en el Distrito 8 al que pertenece.



En los comicios internos el primer lugar fue para la ex diputada local del PRI y Federal del PES, Olga Patricia Sosa Ruiz, con mil 965 votos.



El segundo lugar fue para Mónica Villarreal Anaya, hermana del Gobernador electo Américo Villarreal Anaya, con mil 797 votos, y el tercero para Lucero Martínez López.



Sosa Ruiz busca también asumir la dirigencia estatal de su partido y trascendió que Villarreal Anaya también.



En tanto, la diputada local sin partido que renunció a la bancada de Morena Nancy Ruiz Martínez acusó que la sobrina de López Obrador pertenece al grupo político del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo.



Cuestionó que González es cercano al dirigente de Morena, Mario Delgado, y busca imponerla en contra de la propuesta que hará en su momento el Gobernador electo.



"Sí, es muy probable eso", advirtió.



Ruiz además anticipó que se registre una fuerte disputa por la dirigencia de Morena de los políticos ligados al empresario de Reynosa, Sergio Carmona Angulo, asesinado el pasado 22 de noviembre en Nuevo León, y acusado por la FGJE de huachicol contra Américo Villarreal Anaya.



"Ahí va a haber disputa, porque, pues está el Gobernador que también metió mucha gente el Gobernador electo metió a su hermana, metió a su hijo, gente que no les costó el partido, que trabajaron, que trabajaron efectivamente en campaña para que quedara su familiar, no trabajaron por el partido, entonces pues ahí vamos a ver", manifestó.



De entre las ganadoras de la elección del pasado sábado de Morena se elegirá a su nueva dirigente estatal.

Tamaulipas es una de las 16 entidades en las que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena determinó que la dirigencia estatal sea encabezada por una mujer.