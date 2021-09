¡Buscamos gente que esté bien valorada! AMLO respalda a Quirino Ordaz como Embajador en España

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como el nuevo embajador de México en España, asegurando que ha realizado un buen trabajo como mandatario estatal.

AMLO reveló en su conferencia matutina que está invitando al Gobierno Federal a funcionarios que han desempaño un buen papel desde sus puestos y que tienen una buena valoración por parte de los ciudadanos, luego de la reciente integración de Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, en la Secretaría de Gobernación, y la propuesta de Quirino Ordaz para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Estoy invitando a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando que sea gente que esté bien valorada después de que terminan su gobierno, por ejemplo invité para que se presente y se solicite el beneplácito de España y desde luego cumpliendo con el procedimiento que el senado lo apruebe, queremos que Quirino Ordaz sea embajador de de México en España” mencionó AMLO en La Mañanera.

Andrés Manuel reconoció que la decisión de nombrar a Quirino Ordaz como Embajador en España molestó a la oposición, sin embargo aseguró que invitarlo a trabajar en la Cuarta Transformación, no es sinónimo de abandonar su militancia en el PRI, partido que lo hizo llegar a la gubernatura de Sinaloa.

El mandatario informó que al integrarse al Gobierno Federal, se respetan las ideologías de los funcionarios, por lo que no se les obliga a renunciar a sus partidos pese a las diferencias.

“Se enojaron mucho, no sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncie a sus libertades, eso es de inmoral, indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, sus creencias”, puntualizó el mandatario.

Asimismo AMLO aseguró que la “representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano”.

Por último, el jefe del Ejecutivo reconoció que las relaciones diplomáticas con España no están en su mejor momento, por lo que refrendó su confianza en Quirino Ordaz para ayudar a reparar los lazos entre ambas naciones.

Seguirá invitando funcionarios

AMLO reiteró el plan de seguir con la invitación al Gobierno Federal a funcionarios que concluyan sus cargos, recordando la reciente invitación de Antonio Echeverría, gobernador de Nayarit.

El presidente volvió a reconoce el trabajo de Echeverría en el Gobierno Estatal, asegurando que logró disminuir la inseguridad en Nayarit.