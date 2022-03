Buscan acuerdo ligados a 'El Bronco' a cambio de beneficios legales en los juicios

Nuevo León.- Dos de las proveedoras favoritas en el sexenio de Jaime Rodríguez, "El Bronco", así como ex secretarios de su Administración, se acercaron a ofrecer información a cambio de beneficios legales en los juicios que están en puerta, informó el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En entrevista, señaló que su Gobierno está dispuesto a acercar a las Fiscalías estatales a los representantes de Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN) y de Iguana Trading Co. Exporting and Importing, así como a los ex funcionarios, que no identificó.

El emecista explicó que el acercamiento sería para que accedan al denominado "criterio de oportunidad", que eventualmente les permitiría reducir posibles sentencias si aportan información relevante a las investigaciones y si realizan una reparación de daño.

TSN recibió al menos 4 mil 100 millones de pesos del Gobierno de "El Bronco", y ya encara una denuncia penal por incumplimiento de un proyecto educativo presentada por la administración de García, que ha señalado a la empresa de vender de todo con firmas falsas y sobrecosto.

A Iguana Trading, que habría cobrado más de 200 millones de pesos también por servicios todólogos, el SAT estatal le congeló cuentas en enero pasado por operaciones simuladas y contratos con sobrecosto.

"La autoridad competente, para dar la figura de testigo protegido o criterio de oportunidad, son los Fiscales", dijo García, "sin embargo, el Estado los puede llevar y decir: 'Fiscal, este proveedor ya se acercó, quiere dar información a cambio de atenuar la pena'.

"Hay todólogos, como Iguana Trading Co., que tu medio (Grupo REFORMA) ha señalado que, sin tener personal, ni activos, ni un domicilio, facturó comidas, facturó cobijas, regalos.

"(Y) el favorito TSN y unos Secretarios de 'El Bronco', que no voy a poder mencionar por el debido proceso, ya se acercaron a decir: 'Yo te puedo decir quién era el operador, quién cobraba el efectivo, quién metía a las factureras'.

"Toda esa información se le va a pasar a los Fiscales para integrar aún más sólidos los casos de corrupción del ex Gobernador", señaló.

¿Se acercaron con usted directamente?, se le preguntó al Mandatario estatal.

"Obviamente por la investidura no ando en ese ras de actividad, pero se han acercado a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera estatal), se han acercado al SAT Nuevo León, se han acercado a la Contraloría", contestó.

EL BRONCO

"No quiero especular, pero yo sí veo muy complejo que salga pronto, porque viene un montón de carpetas y son muy sólidas".

MANUEL VITAL

"Ese Secretario, que primero fue de Isssteleón... y luego terminó en Desarrollo Sustentable, le hizo mucho daño al Estado. Va a ser uno de los objetivos de Gobierno toda la corrupción que hizo".

CÁLCULO DEL AGUA

"Lo que yo dije en enero es que no había una alarma de cortes... Insisten mucho en cortes, pero es un programa de racionalización".

TARIFAZO

"Nunca hubo tarifazo (en transporte público)... era una completa mentira que sacaron justo el día del arresto de Jaime Rodríguez".