Buscan amparo para trasladar al Bronco a hospital privado

Monterrey, Nuevo León.- A la par que el estado de salud del Bronco sigue delicado, la defensa legal del ex Gobernador busca un amparo contra la vinculación a proceso por el caso de la Ecovía que facilite su traslado a un hospital privado.



Tras arribar al Hospital Universitario, el abogado Gabriel García informó que mañana un Juez de Distrito analizará la integración del expediente para conceder o desechar en los siguientes días el juicio de amparo.



"En caso de que el juez establezca que no existieron las condiciones ni los requisitos... el juez podrá conceder el amparo para dar lineamientos precisos al juez de control para que emita una nueva resolución", explicó.



"Si nos es favorable, dejaría sin efecto la medida cautelar y el ingeniero obtendría su libertad".



Aunque el ex Mandatario estatal todavía tendría que cumplir la vinculación a proceso impuesta por el delito electoral federal, el equipo legal aseguró que el amparo abriría la oportunidad a un traslado a un hospital privado.



"Esa (el traslado) sería una consecuencia derivada de esta posible resolución", reveló.



También expuso que ayer el Juez de Control recibió el informe médico del Hospital Universitario que revisarán para reforzar la solicitud de traslado a un nosocomio privado.



"Estamos analizando el contenido a efecto de que podamos tomar la decisión respecto a la estrategia que vamos a seguir", dijo.



"En estas próximas horas estamos concluyendo el análisis para determinar qué acciones vamos a tomar".

Por separado, la esposa de Rodríguez, Adalina Dávalos, señaló que a Rodríguez le retiraron una sonda gástrica y le practicaron una radiografía de tórax.