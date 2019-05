Buscan ampliar consultas para mejorar iniciativas

Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de seguir incluyendo todas las voces y dar respuesta a sus demandas más sentidas, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa manifestó su total disposición a realizar las adecuaciones necesarias a la Ley de Profesiones.

En el marco del foro del mismo nombre, la diputada Guadalupe Iribe Gascón, secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, reiteró la convicción de su partido para legislar con sentido social y amplia apertura en el esfuerzo por perfeccionar las leyes.

En su intervención en este evento, convocado por la presidenta de la Comisión respectiva, Dip. Flor Emilia Guerra Mena, la legisladora consideró que estas consultas demuestran que, cuando se antepone el bien común, es más fácil construir puentes de entendimiento, coordinación y colaboración entre todos.

La Ley de Profesiones fue publicada el 2 de septiembre del 2016 en el Diario Oficial del Estado, pero no ha sido posible instrumentarla, a raíz de que ha venido siendo objeto de una serie de impugnaciones por parte de diversos colegios de profesionistas, lo que obligó incluso a la legislatura anterior a dictaminar y aprobar dos figuras jurídicas denominadas "vacatio legis", con el fin de prorrogar su inicio de vigencia.

Iribe Gascón señaló que el objetivo principal de las reformas que se pretenden realizar a la actual ley es garantizar la certidumbre jurídica de las profesiones, al otorgar una acreditación válida por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura cuando se demuestre la capacidad profesional y académica para ejercer cierta labor.

Indicó que este y otros foros se realizarán de manera periódica a fin de escuchar a todos los involucrados en el esfuerzo permanente y constante por mejorar el marco jurídico.

En este caso en particular, lamentó que Sinaloa sea uno de los estados donde todavía no se apruebe esta Ley de Profesiones, debido a que no satisface a los involucrados. Comentó que, de ser necesario, se podría incluso proponer una nueva Ley en la materia, en caso de que las adecuaciones a la actual, no sean suficientes.

En el foro participaron, entre otros, los presidentes de los colegios de Ingenieros Industriales y Civiles , Arquitectos y Valuadores, Ing. Francisco Miguel Cabanillas, Ing. Juan Carlos Gastélum, Arq. Lourdes Adriana Millán Zazueta, y Arq. Juan Carlos Bojórquez Angulo, respectivamente.