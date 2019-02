Buscan cita con AMLO para tratar feminicidios en México

México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para explicarle el nivel de la problemática.

"Sería muy bueno tener una reunión con el Presidente de la República para que nos escuchara de viva voz a nosotros, las que tenemos la experiencia, y nosotras le vamos a hacer llegar los documentos, las propuestas, y en esa medida podremos decir si realmente el Gobierno federal tiene o no el interés", señaló María de la Luz Estrada, directora del OCNF.

Rodeada de activistas de diversas partes del País, De la Luz Estrada consideró que en el Senado sí hay interés por mejorar las Alertas de Violencia de Género, las cuáles se han decretado en 17 estados del País.

"Esto hubiera evitado que hoy estuviéramos alarmados por la situación de la Ciudad de México, cuando este modo operandi (de secuestros cerca de las estaciones del Metro) se tiene identificado desde el 2014", explicó.

En conferencia de prensa, el OCNF acusó que en diferentes estados de la República, como en Jalisco y Veracruz, los Mandatarios minimizan las agresiones que sufren las mujeres.

Por lo que propuso que los institutos de la mujer que hay en todas las entidades pasen a ser Secretarías de la Mujer y también que se fortalezcan las unidades de análisis de contexto en las Fiscalías.

Para Estrada, además de los 17 estados que actualmente tienen vigente una Alerta de Violencia de Género, también se tendrían que decretar en la Ciudad de México, Puebla y Sonora, al menos.

Se requiere una revisión urgente de las 18 declaratorias (decretadas) en los 17 estados del País, porque si no estamos jugando a que esto no sirve, ¿qué es lo que no está sirviendo? Le tenemos que poner nombre para poderlo erradicar, planteó.