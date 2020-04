Buscan creación de seguro de desempleo

Cd. de México, México.-Luego de advertir que el golpe de la emergencia sanitaria al empleo no tendrá precedente en el País, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, informó que solicitará al Gobierno federal diseñar una propuesta para aplicar un seguro de desempleo y no dejar en el desamparo a millones de personas que han sido despedidas o que podrían perder su fuente de trabajo.



El legislador indicó que de acuerdo con las previsiones de organismos internacionales, el golpe de la pandemia al mercado laboral será tal que no tendrá punto de comparación en México, ya que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los puestos de trabajo perdidos superarán los tres millones.

Gómez Urrutia señaló que ante esta realidad, es necesario comenzar a contemplar un esquema de apoyo para los trabajadores y revisar con la Secretaría de Hacienda su viabilidad financiera.El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social dijo que en caso de lograr el establecimiento de un seguro de desempleo , será necesario garantizar que éste funcione de manera ágil y oportuna en todos los trámites.

El dirigente minero puso como ejemplo el esquema que desde hace varios años se utiliza en la Ciudad de México y que, ante la actual emergencia sanitaria, tuvo un incremento de 100 millones de pesos, para sumar un presupuesto total de 600 millones. Para el legislador, este mecanismo es una muestra de que un seguro de desempleo es viable.



El morenista advirtió que la pérdida de empleos está provocando una alarmante tensión social, por lo que urgió iniciar la discusión de este tipo de mecanismos, sobre todo ante la posibilidad de que se prolongue la emergencia sanitaria.



"Este es un esfuerzo de recursos públicos, pero la situación es complicada no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también de la crisis económica consecuente y la pérdida generalizada de empleos, que está provocando una alarmante tensión social", indicó.