Buscan indagatoria para FCH y EPN por García Luna 

Cd. de México, México.-El senador de Morena, Salomón Jara, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación formal en contra de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como superiores jerárquicos del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de nexos con el narcotráfico.



El legislador explicó que su solicitud se basa en la información conocida hasta ahora en torno a la investigación en su contra en México, y el juicio que enfrenta en Estados Unidos, pero también en las recientes declaraciones de la ex Embajadora de ese País en México, Roberta Jacobson.

La diplomática aseguró al semanario Proceso que el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón sabía de los nexos de García Luna con el narcotráfico cuando este era titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El morenista dijo que tras la entrevista surgen muchas preguntas respecto a si los ex Mandatarios estuvieron enterados y fueron omisos, así como del grado de responsabilidad de los Secretarios de Gobernación, Procuradores General de la República y directores del Cisen.



También tenemos que preguntarnos por la actuación de los Secretarios de Gobernación, Procuradores Generales de la República y directores del CISEN de esos sexenios, porque al ser responsables de la seguridad nacional debieron tener información sobre las alianzas y complicidades de la delincuencia organizada con funcionarios corruptos, y si la tuvieron, ¿qué hicieron con esos datos?, cuestionó.

Jara señaló que la indagatoria que solicitará a la FGR debe llegar hasta las últimas consecuencias, ya que se trata de la probable comisión de un delito de alto impacto, entre ellos traición a la patria por parte de funcionarios de alto nivel durante los sexenios pasados.

