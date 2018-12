Buscarán hasta 30 mmdp para Guardia Nacional

México.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera obtener entre 20 mil y 30 mil millones de pesos mediante la construcción y administración de un desarrollo inmobiliario en el Campo Militar de Santa Fe, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante ello Andrés Manuel López Obrador informó que esos recursos serán destinados a financiar la construcción de 80 instalaciones para la Guardia Nacional en todo el País.

"Voy a defender el proyecto porque significa obtener alrededor de 20 a 30 mil millones de pesos, que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones que necesitamos para la Guardia Nacional con el propósito de garantizar la seguridad pública", expuso.

Si vemos que se requiere consulta, se consulta, cuando tengamos ya el proyecto lo presentamos, pero van a decidir los ciudadanos, esta es una forma importante de atender este asunto.

Por la mañana en rueda de prensa, precisó que el desarrollo inmobiliario se construirá en 30 hectáreas del Campo Militar, y aseguró que el Estado conservará la propiedad del suelo.

Otras 70 hectáreas, dijo, serán convertidas en un parque que será anexado al Bosque de Chapultepec.

Asimismo el Mandatario comentó que las obras de urbanización se realizarán tras mudar a Puebla instalaciones militares que actualmente ocupan esos terrenos, como una fábrica de armas.

También descartó que el desarrollo inmobiliario cause saturación en Santa Fe porque, arguyó, sólo se urbanizará la tercera parte de las 100 hectáreas disponibles en el Campo Militar.

""No se va a saturar, estamos hablando de dejar la mayor parte del terreno como área verde, no va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado, es el mismo Gobierno, en este caso, la Secretaría de la Defensa, la que lleva a cabo la urbanización de acuerdo a las normas, y lo que se obtenga es para la adquisición de terrenos y la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional; no se privatiza, es una especie de permuta", aseguró.

Andrés Manuel López Obrador

"Lo vamos a hacer así porque necesitamos los recursos, se requieren 266 coordinaciones territoriales para garantizar la seguridad pública y se requieren como 120 a 150 mil elementos y se requieren instalaciones, o sea, hacer las cosas bien, porque actualmente no hay instalaciones, no hay elementos, es un desastre, no les importó la seguridad de los ciudadanos".

Andrés Manuel López Obrador dijo que defenderá esta obra porque se requieren los recursos para echar a andar la Guardia Nacional.

"Necesitamos alrededor de 80 instalaciones militares para el funcionamiento de la Guardia Nacional porque no existen instalaciones, ya hablábamos del caso de la Policía Federal, que no tiene instalaciones, cuando van a una misión se tienen que hospedar en hoteles", explicó.



"En el caso de la Secretaría de la Defensa, que, aun teniendo más instalaciones, creo que es la Secretaría que más instalaciones tiene de todo el Gobierno federal, no son suficientes, entonces sería un traslado, serían los mismos bienes, quedaría como propiedad de la nación, como propiedad de la Secretaría de la Defensa, para instalaciones de la Guardia Nacional".