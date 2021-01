CFE inicia 2021 en disputa con las energías renovables

México.- El apagón masivo de energía eléctrica en el que fueron afectados más de 10 millones de mexicanos en diciembre del 2020 tiene un responsable, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE): las energías renovables. La paraestatal propuso esta semana "sacar de operación" a las plantas renovables de operadores privados.

Los directivos de la CFE afirmaron que la falla en el sistema eléctrico del 28 de diciembre ocurrió cuando había muy baja demanda y una generación de energía eólica y fotovoltaica que representaba 28 por ciento del total, el mayor valor en la historia.

"Como medida preventiva en demandas bajas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional", informó Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de CFE.

En disputa

Paul Alejandro Sánchez, especialista en energía del Tecnológico de Monterrey, expresó a EFE que la CFE tiene la competencia exclusiva para la transmisión de la energía en México, pero es un actor más del mercado de generación y no puede permitir o no permitir la integración de renovables: "Lo que nos preocupa a los que trabajamos en el sector es que se utilice esta situación actual para continuar con la campaña contra las renovables, dado que las renovables no tuvieron en ningún momento la culpa", añadió.

Sánchez explicó que existen mecanismos y protocolos correctivos para evitar que un exceso de energía renovable en momentos de baja demanda —la causa del apagón, según la CFE— sature la red de transmisión: "Decir que el 38 por ciento de la energía renovable en un punto del país destruye la confiabilidad del sistema no es lógico", apuntó.

El garante del mercado de energías es el Cenace, a quien la CFE pidió sacar de operación a las renovables, algo que según el consultor Gonzalo Monroy sería ilegal: "No tiene facultad alguna el Cenace para violar la ley. Los tribunales así lo han determinado en las suspensiones definitivas, parciales e incluso en un amparo que ya se resolvió. El Cenace no tiene facultades para hacer esto", señaló.

El Cenace estuvo presente en las dos primeras ruedas de prensa que la CFE ofreció para explicar el histórico apagón, aunque no en la última, informó EFE.

Su presencia extrañó al sector energético, así como también el tono de superioridad utilizado por el director de la CFE, Manuel Bartlett, para dirigirse a los directivos del Cenace, un organismo en principio independiente.

"Ellos siguen pensando que el Cenace no existe y que es una filiación de la CFE, cosa que es lo más alejado de la realidad que existe», apuntó Monroy, al recordar que la energética paraestatal no es una autoridad. «La preocupación es que estén presionando al Cenace para que haga lo que CFE quiera y seguir avanzando en la política que ellos tienen", ratificó Sánchez.

En cualquier caso, EFE destaca que las tres conferencias sobre el apagón las ha llevado a cabo la CFE, que comanda una investigación que no convence a los expertos, quienes piden que busquen las causas organismos ajenos a la empresa pública: "Todo esto son las pesquisas de una empresa, la empresa más poderosa del país, si quieres, pero es una empresa. Quien debería salir es la autoridad, y la autoridad se llama Cenace, Secretaría de Energía, y en su caso hasta la Comisión Reguladora de Energía", reclamó Sánchez.

Los resultados expuestos hasta ahora tampoco invitan a creer en las pesquisas, después de que una de las primeras versiones atribuyera el apagón a un incendio en Tamaulipas, en el norte del país, que ni siquiera se produjo el día del fallo.

La propia CFE ha reconocido ya que el documento de Protección Civil que presentó con los datos del incendio era falso, algo que el presidente del país y principal responsable de intentar reflotar la paraestatal, Andrés Manuel López Obrador, no condenó: "Es bueno reconocer que se cometió un error, o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal de Electricidad siga investigando", dijo este miércoles el mandatario.

Ante este escenario, Gonzalo Monroy pidió la intervención del Congreso para esclarecer este asunto, que consideró de seguridad nacional.

Efecto 2020

Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de CFE, mencionó que las energías renovables, además de requerir respaldo de generación convencional, carecen de la inercia mecánica y no tiene capacidad para apoyar en el restablecimiento del sistema a una condición estable.

De acuerdo con EFE, esta no es la primera vez que el Gobierno de México busca limitar a las energías renovables para fortalecer la electricidad generada en plantas propias de la CFE.

Con el argumento de preservar la estabilidad del sistema eléctrico de la pandemia, el Cenace publicó un acuerdo en abril pasado que limitaba la entrada de plantas privadas de renovables. Después, en mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una política para desincentivar el despacho de energía renovable porque son intermitentes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que debe rescatar a la CFE de lo que ha llamado saqueo de los privados, que comenzó en el periodo neoliberal, reafirma EFE.

"La CFE sostiene al Sistema Eléctrico Nacional. Es una garantía para la nación, y la vamos a defender. El presidente ha tomado una postura que nos enorgullece: hay que rescatar a la CFE precisamente del diseño para su desaparición", dijo Manuel Bartlett, director de la compañía.

La economista Daniela Flores reflexionó para EFE que el sector energético cerró el 2020 con un conflicto recargado por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador para «rescatar» a las empresas del Estado y apagar la participación de los privados: "Si ya estábamos viendo ciertas acciones y regulaciones nuevas, ciertos cambios regulatorios en pro de las actividades de las empresas productivas del Estado, este año fue algo mucho más directo", comentó la también consultora de una empresa de energía.

La pandemia de la Covid-19 motivó al Gobierno mexicano a implementar medidas para reforzar el rol de la CFE y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas compañías públicas del Estado mexicano.

En un acto que empresarios llaman «electrolinazo», la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en junio un aumento de hasta 775 por ciento en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.

El conjunto de estas acciones afectaría al 14 por ciento del PIB, calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización de empresarios del país. Asimismo, peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, han estimado asociaciones de productores renovables, aunque estas acciones están suspendidas en tribunales y pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia.

Pero la experta Daniela Flores considera que el evento más importante fue el memorando que López Obrador envió en julio a los reguladores autónomos de energía, a los que pidió alinearse a su política energética. López Obrador plantea en el texto regresar, sin ignorar las nuevas realidades a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

"Tal es el espíritu que nutre el objetivo superior del actual Gobierno: recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica. En lo específico, la decisión se traduce en no continuar con la privatización del sector energético", afirma el presidente en el memorando.

El documento se dirige a la CRE y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órganos autónomos que regulan el sector, además del Cenace, organismo público descentralizado que controla el sistema eléctrico.

"El punto nodal, más importante en este año, fue ese memo del presidente donde le pide a los reguladores que hagan todo lo posible dentro del marco regulatorio para que tanto Pemex como la CFE no pierdan participación de mercado", expone Flores.

El apagón

El pasado 28 de diciembre del 2020, más de diez millones de mexicanos se quedaron sin luz en la tarde durante dos horas por un fallo en la red de la empresa pública y única distribuidora Comisión Federal de Electricidad.

"A las 14:29 horas (3.19 pm ET) salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional, esto a causa de salidas de centrales generación. Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país", informó en su cuenta de Twitter la CFE. Dos horas después, la paraestatal notificó por la misma vía el restablecimiento del servicio eléctrico al haberse recuperado el 100 por ciento de la carga.

El corte, que tuvo duraciones distintas según los ámbitos geográficos, afectó incluso al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el más grande del país, que tuvo que operar con plantas de energía de emergencia, informó EFE.

El metro, sistema de transporte de la capital, también se vio afectado en algunas líneas, un servicio que se pudo restablecer.

El corte afectó a algunas zonas de Ciudad de México y de distintos estados, como el Estado de México, Nuevo León y Quintana Roo.

La CFE, como empresa pública, es la única responsable en México de la transmisión y la distribución de energía eléctrica del país.

Con información de EFE