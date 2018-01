CNDH lamenta muerte de una mujer en mitin de Morena

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la muerte de Martha Patricia Reyes, quien falleció este viernes y que fue herida en un ataque a simpatizantes de Morena y que asistieron a un mitin en Coyoacán de la precandidata al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el organismo rector de la defensa de los derechos humanos en el país exhortó a las autoridades a realizar las diligencias necesarias para garantizar la seguridad de la población.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta el sensible fallecimiento de la Sra. Martha Patricia Reyes, y exhorta a las autoridades correspondientes a realizar las diligencias necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía. pic.twitter.com/fu3yD6bhnq — CNDH en México (@CNDH) 6 de enero de 2018

Martha Patricia Reyes había acudido el miércoles pasado al mitin de la precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la colonia Villa Quietud, en Coyoacán, donde un grupo de personas agredió a los asistentes.

De aquel evento fue trasladada en ambulancia al hospital Enrique Cabrera, donde posteriormente tuvo que ser atendida en terapia intensiva pues su condición era grave debido a que la crisis desencadenó una hemorragia cerebral.

La paciente falleció a las 14:47 horas de ayer en el hospital Balbuena, a donde había sido trasladada para continuar con su atención. Martha Patricia Reyes se dio a conocer en el sismo del 19 de septiembre de 2017, porque se dedicó a buscar entre los escombros a sus nietos, quienes fallecieron en el colapso del edificio 1-C del Multifamiliar Tlalpan.

Me da mucho gusto estar en la colonia Tabacalera y sentir la unidad de #Morena en la delegación Cuauhtémoc. Esta es la unidad que queremos para la Ciudad de México, sustentada en un proyecto con innovación que rescate la ciudad de la esperanza. pic.twitter.com/moJFSE1tQF — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 6 de enero de 2018

No hay denuncia por muerte de mujer tras mitin: Mancera

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no hay alguna denuncia por la muerte de la señora Martha Patricia Reyes, asistente al mitin de Morena en la delegación Coyoacán que fue reventado por un grupo de agresores el 3 de enero pasado, ya que reiteró que no murió a consecuencia de golpes y por ello no se incluirá en las investigaciones en curso sobre estos hechos violentos.

“Aparentemente, eso es un parte médico, es que tenía un padecimiento previo, no tiene que ver con un golpe o agente externo, eso es lo que dice el parte médico y que corrobora su hija, en esas condiciones no hay una denuncia que tenga que ser incorporada”, comentó el mandatario capitalino al ser cuestionado por la prensa luego de un corte informativo sobre el 19-S.

Martha Reyes falleció a las 14:47 horas de ayer luego de sufrir un derrame cerebral derivado de una crisis hipertensiva que le sobrevino el miércoles pasado cuando ocurrieron las agresiones en el evento de la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum.

¡Va de nuevo!



Los del #PRD contra los de #Morena, se agarran a sillazos en Coyoacán.



Y dirán lo de siempre: “son infiltrados”.



Son una vergüenza. pic.twitter.com/fn2PZJNltb — ALEJANDRO VILLALVAZO (@VILLALVAZO13) 3 de enero de 2018

Los morenistas han denunciado que el grupo que protagonizó la violencia tiene en sus filas a personas allegadas al diputado del PRD Mauricio Toledo e incluso a supuestos funcionarios de la delegación Coyoacán, a lo cual tanto el legislador como la demarcación se han desmarcado.

Miguel Ángel Mancera comentó que han tenido contacto con la familia de Martha Reyes y reiteró que habrá consecuencias contra los responsables de las agresiones.

Con Información de: El Universal