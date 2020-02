CNDH ratifica a Ackerman y propone a Sara Lovera para Comité

Ciudad de México.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos formalizó esta noche los nombramientos John Ackerman, esposo de la Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP) y añadió a Sara Lovera en sustitución de Carla Astrid Humphrey, para integrar el comité que elegirá a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de la bancada de Morena dijo: "He tenido comunicación con la presidenta de la CNDH y me hizo saber que enviaría un nuevo oficio. Las razones del por qué se cambió no nos corresponde saber", expuso en conferencia de prensa en San Lázaro, pero por la noche ya recibió el segundo oficio de la propuesta de Rosario Ibarra Piedra.

Pese a que durante la tarde de este miércoles, se informó que la CNDH habían propuesto a a ambas personas para que formaran parte de este comité, y tras la declinación a participar, se tuvo que realizar una nueva propuesta.

Refrendamos el respeto y compromiso con la democracia participativa, así como la aspiración de favorecer un mejor ejercicio democrático, nombrando a Sara Lovera y a @JohnMAckerman como integrantes del Comité Técnico de Evaluación del @INEMexico. pic.twitter.com/ztSCT9velj — CNDH en México (@CNDH) February 27, 2020

Además, se sumó a desmentir su interés en participar como integrante del Comité Técnico de Evaluación la exconsejera electoral de la Ciudad de México, Carla Astrid Humphrey, quien en un mensaje de Twitter expresó lo siguiente: "Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la nominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico", agrega.

Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la nominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) February 26, 2020

Por su parte, John Ackerman respondió con júbilo a la propuesta y publicó un tuit que dice lo siguiente: "Es un honor y acepto c/orgullo la designación por @RosarioPiedraIb @CNDH como parte del Comité Técnico, totalmente honorario, que revisará los candidatos para renovar @INEMexico".