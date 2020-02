CNDH se convirtió en elefante blanco, afirma Rosario Piedra 

Cd. de México, México.-La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, aseguró que el organismo se convirtió en el pasado en un elefante blanco, por lo que ha emprendido su reestructuración.



Ante los cuatro consejeros ciudadanos que quedan, de 10 que deberían ser, Piedra dijo que se encontró con un aparato obeso y, en la mayoría de los casos, ineficiente, con salarios discrecionales y disparados, así como cargas excesivas de trabajo en unas áreas.





"Ocultamientos, cambios de adscripciones de última hora para ocultar salarios privilegiados y favoritismos, un organigrama y una plantilla simulada, que no respetaban manuales ni reglamento, y, en algunos casos, ni la propia ley de la CNDH", expuso en sesión del Consejo Consultivo.

Rosario Piedra realiza nuevos nombramientos en el organismo. | Reforma



"Algo que sorprendentemente nadie vio, porque nadie lo detuvo, y que hoy tiene que cesar, y para lo que pido su cooperación, porque es la razón por la que la Comisión se convirtiera en el elefante blanco que es y que estamos decididos a transformar".



La Ombudsperson se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores que sean cesados y negó amiguismos en los nuevos nombramientos.



Sobre la desaparición de la oficina del caso Iguala, que indagaba la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, afirmó que la decisión se tomó a petición de las víctimas, y volvió a criticar la Recomendación 15VG/2018 que emitió.



Piedra reveló también que tras despedir a la cocinera que trabajaba en la CNDH, contrató a otra, pero con menor sueldo.



"La cocinera cobrará como cocinera, porque tenemos comedor para todos los empleados en la sede de la presidencia", indicó.



"Y nuestro catálogo de compras de alimentos no incluye ni caviar ni productos gourmet ni bebidas costosas, porque ahora el servicio no es exclusivo para la presidenta, sino que tienen acceso todos los que trabajan ahí".



Y presumió que la cocinera y sus ayudantes son mujeres que vienen de la lucha por sus derechos, pues son ex empleadas despedidas injustamente del Instituto de Estudios Medio Superior de la Ciudad de México y llevan en resistencia desde hace más de seis años.



"Lejos del debate mediático engañoso, la Comisión ha estado presente acompañando a las caravanas de migrantes, a quienes han padecido la falta de medicamentos, a los familiares de desaparecidos, a las víctimas de pederastia, a las mujeres y a las y los menores", dijo.



En su mensaje, Piedra afirmó que en algunas áreas ha logrado ahorros del 60 por ciento.



En diciembre, agregó, recibieron 83 quejas por desabasto de medicamentos; mientras que entre el 1 de noviembre y el 15 de febrero llegaron 58 quejas contra la Guardia Nacional.



"Entre el 1 noviembre 2019 y hasta al 15 febrero 2020 se han emitido 86 medidas cautelares en favor de mujeres amenazadas, y dos exhortos", detalló.