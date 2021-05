Cabeza de Vaca conserva fuero hasta terminar mandato: Congreso de Tamaulipas

Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, aseguró que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca conserva su fuero y que este se terminará hasta que concluya su mandato en el 2022.

Lo anterior después de que el pasado viernes 14 de mayo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara la controversia constitucional interpuesta por el órgano estatal ante la solicitud de juicio de procedencia contra Cabeza de Vaca aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista con Milenio Televisión, el legislador panista expuso que la interpretación de la resolución de la Suprema Corte en el caso del gobernador de Tamaulipas le da la razón al Congreso local referente al artículo 111 de la Constitución mexicana.

Leer más: García Cabeza de Vaca no tiene fuero como gobernador de Tamaulipas: AMLO

En este sentido, aseveró que la determinación tomada por el jurista deja en claro que el mandatario se mantiene en su cargo y que, por ende, conserva el fuero constitucional hasta el último día del período para el que fue elegido.

Peña señaló que, desde el Poder Legislativo local, la traducción de lo dictaminado por la SCJN se encuentra apegada a las leyes, puesto que México es un país que cuenta con instituciones. En este tenor, el diputado insistió en que, desde un principio, los legisladores tamaulipecos, siempre estuvieron en plena disposición de acatar la resolución de la Suprema Corte.

Tras que fuera cuestionado sobre una supuesta "laguna" en el proceso, el panista declaró que, aunque había un expectativa distinta en la materia, la ley únicamente tiene una dirección y, en este caso, determina que García Cabeza de Vaca sigue conservando su fuero, por lo que el Congreso habría actuado de conformidad al declarar improcedente la solicitud de juicio de procedencia.

Leer más: AMLO es el mismo hipócrita y falso de hace 18 años: Diego Fernández de Cevallos

Gerardo Peña sostuvo que la resolución del Congreso de Tamaulipas en el caso del proceso de desafuero de su gobernador fungirá como un referente importante para el resto de las entidades de la república mexicana.

Cabe señalar que durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no contaba con fuero debido a la resolución tomada por el ministro de la SCJN. De igual modo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, considero que, si bien había ambigüedades, para ella el gobernador de Tamaulipas ya no cuenta con la protección que se le da por estar en funciones.