Cabeza de Vaca denunciará a juez y funcionarios que intentaron desaforarlo; celebra fallo de la SCJN

"El tiempo y la ley me ha dado la razón una y otra vez, las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras", presumió el mandatario panista.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría facciosa en la Cámara de Diputados". aseveró.

En un video difundido en sus redes sociales, el gobernador del PAN celebró la decisión de la Corte de invalidar su orden de aprehensión , presumiendo que la ley le dio la razón, aunque el fallo no lo exime de las imputaciones en su contra.

"Se tienen que esconder aquellos que están siendo cuestionados. ¿Esconderme de qué? Si esto es parte de las políticas que se van a llevar a cabo del gobierno federal, todo un manual de operación para seguir difamando a la oposición , que así sea. No soy el único, hay una acción recurrente contra actores políticos a nivel nacional", declaró.

Acusó que existe un "manual de operación" en el gobierno de AMLO para difamar a los miembros de la oposición, porque lo que sostiene que no es el único en ser "perseguido".

" Aparte de corrupto es cobarde , porque no ha enfrentado al ministerio público y mis abogados para que demuestre de dónde sacó toda esa información", expresó.

"He girado instrucciones a mis abogados para que lleven las acusaciones penales correspondientes contra los funcionarios que violaron la ley (...) Que hagan los abogados las denuncias penales correspondientes , que asuman su responsabilidad porque esto le puede pasar a cualquier otro funcionario estatal", aseveró el panista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.