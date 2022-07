Cada que AMLO afirme que no hay corrupción enséñenle foto de Pío López Obrador: Denise Dresser

México.- La periodista Denise Dresser se fue contra el presidente Andrés Manuel luego de que la Fiscalía General de la República no emitiera una acción legal contra su hermano, Pío López Obrador por supuestos delitos electores.

A través de su cuenta de Twitter, Denise Dresser indicó que cada vez que AMLO afirmara que en México no hay corrupción e impunidad, y saca su pañuelo blanco como símbolo, le enseñen las imágenes de Pío López Obrador recibiendo los sobre con dinero por parte de David León, exdirector nacional de Protección Civil.

“Cada vez que el presidente @lopezobrador_ diga que ya se acabó la corrupción con su pañuelo blanco, afirme que ya no hay impunidad, y asegure que ya no es lo mismo ni son iguales, mándenle esta foto. Hoy Gertz/@FGRMexico decidió no ejercer acción penal contra Pío López Obrador”, escribió la conductora en redes sociales.

La publicación estaba acompañada de una fotografía donde se mostraba, en una parte, a Pío López Obrador recibiendo el dinero de David León en el encuentro que tuvieron en un restaurante, mientras que en la otra parte se observa abrazando a su hermano Andrés Manuel.

Caso Pío López Obrador

Este viernes trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) planteó cerrar la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue captando recibiendo dinero para financiar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

No obstante, personal del Ministerio Público Federal aclaró al medio Animal Político que se mantendrán abiertas las investigaciones en contra del hermano del actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

a mañana de este día se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) emitió un dictamen mediante el que propuso que, por falta de evidencia, se archivara la indagatoria que comenzó contra Pío López Obrador.

La pesquisa contra el pariente del presidente López Obrador deriva de los videos presentados por la plataforma Latinus donde se ve a Pío recibir de manos de David León, extitular de Protección Civil, sobres con dinero.

Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía General de la República informó que rechazó el proyecto de José Agustín Ortiz Pinchetti, encargado de la FEDE, por lo que las investigaciones contra el hermano del jefe de Estado mexicano seguirán su curso.

Ante esta resolución, el órgano autónomo encabezado por el fiscal Alejandro Gertz Manero deberá notificar tanto al Juez Séptimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, como al propio Pío López Obrador que las pesquisas siguen abiertas.