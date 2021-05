"Cajeme va a dejar de tener miedo": difunden último spot de Abel Murrieta

Sonora.- Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, grabó un spot de campaña un día antes de ser asesinado a balazos, en el que reafirma que no tenía miedo de enfrentar la inseguridad y la impunidad.

"Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta de que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Basta de que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy hombre de ley, a mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper", dice Abel Murrieta en el que ahora es su último spot.

Abel Murrieta, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme y abogado de la familia Lebaron en el caso de la masacre en Bavispe, fue asesinado a balazos el jueves pasado mientras repartía volantes proselitistas en el centro de la ciudad.

A través de la cuenta oficial de Facebook de Abel Murrieta, se compartió este sábado por la noche el mensaje que grabó un día antes para la población de Cajeme, donde señalaron que hasta el último minuto de su vida estuvo "dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes".

"Abel grabó este mensaje un día antes de que fuera cobardemente asesinado. La determinación de sus palabras muestra el tipo de ser humano que fue, el valor con que enfrentó la violencia y la entereza con que siempre dio la cara por Cajeme", se lee en la publicación del corto video de menos de un minuto de duración.

"Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron. Abel, gracias infinitas, descansa en paz", concluye.