Calderón a AMLO: la estrategia de "abrazos no balazos" no funciona

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)presida la ceremonia de su primer año de gobierno, el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa recordó a Julián LeBaron para externar que coincide en la afirmación de que la estrategia de seguridad de "abrazos no balazos" no funciona en el país.

En su cuenta de Twitter, el político michoacano compartió el video del enfrentamiento violento que ha dejado un saldo de 14 personas muertas, 10 presuntos sicarios muertos y cuatro elementos de seguridad, quienes participaron en las balaceras.