Calderón cuestiona al PAN por permitir revocación de mandato

Ciudad de México.-Ante la aprobación del Senado de la República en lo general del dictamen sobre revocación de mandato y consulta popular, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuestionó al Partido Acción Nacional, en particular al senador Damián Zepeda por permitir que se aprobará estas dos reformas constitucionales

El político michoacano lanzó las críticas en su cuenta de Twitter, y dijo lo siguiente: "¿y qué va a hacer @AccionNacional con Damián Zepeda y Compañía?".

Los comentarios de Calderón estaba acompañados de un video del senador veracruzano Julen Rementería, en donde expone este mensaje: "Sólo en 2 países de América se aplica la revocación de mandato: Venezuela y Bolivia. Y lo único que ha logrado esa ley es perpetrar a dos tiranos en la presidencia que han sumergido a esas dos grandes naciones en la miseria del socialismo."

¿y qué va a hacer el @AccionNacional con Damián Zepeda y Compañía? ah! nada, es del consorcio, ya me acordé. https://t.co/6ZsmURbTkV — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 15, 2019

El ex mandatario también preguntó a Zepeda: "¿y qué van a hacer con los que votan a favor, cómo Damián Zepeda?", respecto a lo señalado por el senador Mauricio Kuri: "Hoy en el Senado de la República se decide entre la democracia y el autoritarismo. Las y los panistas decimos NO a la reelección. ¡Decimos NO a la Revocación de Mandato! ¡SÍ al respeto a nuestra Constitución!".

De acuerdo a lo aprobado, se quita al Presidente de la República la posibilidad de convocar a la figura de revocación de mandato y solo podrán hacerlo los ciudadanos, con el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, pero con una mayoría de 17 de los 32 estados de la Federación.

La revocación solo podrá ser promovida a partir de que el gobernante del que se trate haya cumplido tres años en el cargo y entre los 90 días posteriores a ello.