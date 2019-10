Calderón enfrenta a Zaldívar: hay chantaje de AMLO a la SCJN

Ciudad de México.-"Mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes", afirmó ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, al responder a las acusaciones hechas por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar de que recibió presiones del ex presidente durante el gobierno del PAN por los casos la Guardería ABC y de Florence Cassez.

En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa asegura que en los casos en donde el Ejecutivo federal fue parte ante la SCJN, sentencia que sus representantes solamente expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes.

"Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada", escribe el ex presidente ante las revelaciones del ministro presidente del máximo tribunal constitucional en México.

Añade lo siguiente: "Tan es así que el Ministro Presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar."

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 11, 2019

En su respuesta a Zaldívar denuncia que: "Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo", respecto a infomación pública sobre oficios del gobierno que congelaban las cuentas del entonces ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora y de su familia.

Calderón en su defensa que realiza en las redes sociales, menciona que: "Una vez que renunció, sus cuentas fueron descongeladas. Ciertas o falsas, las acusaciones fueron usadas para deponerlo. Eso sí es chantaje sobre la @SCJN."

Al realizar la acusación hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuestiona al ministro Arturo Zaldívar y le dice: "Sorprendentemente, sobre este chantaje claro a un miembro de la Corte, nada dijo. El Presidente de la Corte tiene la oportunidad de mostrar la valentía que invoca, denunciando estos hechos y exigiendo una investigación imparcial al respecto, con intervención de la @SCJN."

Felipe Calderón presionó por casos ABC y Cassez a la SCJN: Zaldívar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió presiones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa hacia los proyectos de los casos la Guardería ABC y de Florence Cassez, declaró el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Ante los medios de comunicación aclaró que las denuncias de las presiones de Calderón no son nuevas, y desde hace ocho años se han señalado y que son públicas, que hasta en las entrevistas han sido mencionadas.

A pregunta expresa de un reportero respecto a que si el máximo tribunal en México había recibido presiones del político michoacano, Zaldívar dijo lo siguiente: “En relación con la declaraciones que hizo ayer el expresidente Felipe Calderón. Primero debe de decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido, y fue sometida la Suprema corte no son nuevas, no las di a conocer el martes pasado. ...pero para mayor precisión, desde julio de 2011, Salvador García Soto, en el Universal, relata las presiones en el caso ABC. Después Jorge Carrasco, en enero de 2013, establece las presiones del caso ABC y también del caso Florece Cassez”, enfatizó.

"Todo mundo sabía que hubo presiones, todo mundo las conocía y todo mundo las comentaba", reiteró el ministro presidente de la SCJN.