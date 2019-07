Calderón exige a AMLO pruebas de que está detrás de protestas de PF

Ciudad de México.-En un video que subió a las redes sociales, el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo que "si tienen pruebas, exhíbanlas, si no, retráctense", respecto a que él está detrás de las protestas de los elementos de la Policía Federal.

Los comentarios del político michoacano hacen referencia a los señalamientos del secretario Durazo, en el sentido de que: "No es casual que uno de los propios representantes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical".

En su cuenta oficial de Twitter, Calderón escribió lo siguiente: "La protesta de la PF tiene causas de fondo (laborales) y forma. Rechazo la cobarde insinuación de estar atrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas, si no, retráctense. Mi gratitud y admiración a soldados, marinos y policías."

En el video que aparece Calderón señala que siempre ha considerado uno de los temas más complejos para el Presidente de la República lo relativo a la seguridad y la preservación de la garantías de las familias.

Por ello, externó que el Presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizaciones que consideren pertinentes, pero basadas en la ley y en la Constitución.

Especificamente, Calderón se refirió a las protestas de los elementos de la Policía Federal, que a su juicio son el resultado de un problema de fondo y de forma.

El problema de fondo es lo que los policías están diciendo, en donde los elementos se están quejado de sus traslados a la Guardia Nacional, y aseguran que ellos tienen reducciones en sus prestaciones laborales y que se les han cancelado el seguro de riesgo, médico y que no se les está pagando los gastos que erogan en los operativos (viáticos).

De acuerdo a la información que cuentan en los medios de comunicación, policías que han aceptado pasar a la Guardia Nacional potencialmente verían disminuidos sus ingresos, aunado a las condiciones como se les ha hospedado no son dignas o simplemente no aceptan incorporarse a mandos o disciplina militar, misma que no aplicaron cuando se registraron para ingresar a la Policía Federal.

Estos temas deben de ser atendidos a fondo, pero consideró que hay temas de formas y criticó la manera cómo se ha abordado este asunto y el despreció que se ha expresado a los policías federales.

"Señor Presidente, señor secretario escuchen a los policias y dejen de escucharse a ustedes mismos nada más, y tomense la molestía de explicarles cual es el plan de seguridad que tienen ustedes y que esperan que hagan dentro de ese plan los policías federales".

Añadió que hay un tema de forma y sentenció que es el siguiente: "Cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder y eso no es cierto y no es justo. Por supuesto deben de haber elementos corruptos, estoy de acuerdo señor Presidente, que en el sexenio pasado al relajarse los mecanismos de control y al restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal se haya exhacerbado este problema".

Le recomendó que todo tiene remedio y puede recomponer a la Policía Federal con elementos confiables, reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando desde hace algunos años.

Denunció que a los elementos federales se les trata ofensivamente por un alto funcionario del gobierno federal, que los llamó "fifis", al pedir los agentes condiciones dignas de trabajo cuando desempeñaban funciones de apoyo al Instituto Nacional de Migración.

Calderón le pidió a AMLO que deje de descalificarlos a las personas que no piensan como usted, "todos somos mexicanos y le pido respetuosamente que deje de divivir a México", añadió.

"Han maltrado a los policías y ellos están reclamando prestaciones que aseguran tienen derecho", y comentó que el gobierno federal busca cubrir omisiones, ineficacias o torpezas con estas acciones.

El ex presidente aseguró que: "Niego categóricamente la cobarde insinuación desde el poder de que yo he organizado y estoy atras de las protestas de los policias federales; en particular al Presidente y al secretario Durazo les pido que las presente y actúe en consecuencia y si no las tienen retiren de inmediato esas calumnias".

Reconoció que tienen un gran reconocimiento gratitud y admiración hacia los elementos de la Policía Federal, marinos y soldados, porque "siempre traté con respeto su trabajo con incremento de salarios y que fueran dignos".

En su mensaje agradeció a aquellos policías que lo mencionaron para representarlos en las negociones, pero "no es mi papel y no está bien que yo intervenga, además mi nombre les perjudicaría y en la secretaria gobiernan los prejuicios, los complejos, inseguridades y los miedos, por eso no atinan a hacer bien su trabajo, y finalmente no acepto la oferta".

Les recomendó que: "Deben de buscar medios pacificos que no dañen a la población y con propuestas razonables, que lleguen a acuerdos pronto, y se respeten sus derechos y se reconozcan lo bueno que han hecho por México", concluyó.