Calderón sería perdonado si devuelve lo que se ha robado: Padre Solalinde

Así mismo, líder religioso rechazó rotundamente que el presidente López Obrador sea comparado con Calderón. "Discúlpame, pero no puedo aceptar que comparen a Calderón con Andrés Manuel , Andrés Manuel es Andrés Manuel, no hay que compararlo con esos tipos corruptos ", aseveró.

Ante la pregunta de si García Luna merece el perdón, el activista se limitó a responder que esa será decisión de las autoridades estadounidenses. " Nosotros perdonamos pero no olvidamos, porque destruyeron a México ", añadió.

Al hablar sobre Felipe Calderón , el padre Solalinde recordó que su ex brazo derecho, Genaro García Luna , quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente está preso en Estados Unidos por diversos cargos de narcotráfico.

"Yo insisto en que Dios ha dado una bendición a este país a través de Andrés Manuel López Obrador (...) y si no, pregúntenselo a los de abajo, que estaban olvidados y abandonados, los que están llorando son los de arriba", respondió.

El sacerdote también aseveró que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no tuvieron buenas intenciones , pues dejaron "olvidados y abandonados" a "los de abajo", por lo que reafirmó que Dios ha bendecido a México con AMLO.

En entrevista con Fernando del Collado para el programa "Tragaluz" de Latinus, el padre Solalinde arremetió contra Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox , cuyos gobiernos comparó con el del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no duda en respaldar.

Raúl Durán Periodista

