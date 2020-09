Calderón y Murayama se enfrentan en redes sociales por donaciones a México Libre

Ciudad de México.-El expresidente Felipe Calderón Hinojosa y consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama protagonizan la tarde de este domingo, un enfrentamiento en Twitter, en el cual discuten el tema de las donaciones que recibió la organización México Libre, mismas que fueron aceptadas por el Consejo General del INE que votó en contra de que se autorizara el registro como partido político.

La confrontación inicia cuando Calderón muestra en un tuit algunos documentos de recibo de donaciones a México Libre, en el cual se muestra el nombre y apellido de las personas que realizaron las aportaciones, aunado con copia de la credencial de elector que se solicitaba.

Murayama expresó en su cuenta de Twitter que "La propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el @INEMexico. Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo $1 millón de pesos por clip", y en otro tuit el consejero electoral expresa "Voy a tratar de explicar en las 6 láminas de este hilo porqué el @INEMexico no validó aportaciones a México Libre. En primer lugar porque clip no permite identificar el nombre de la persona que hace el pago".

Al respecto, Calderón rechazó las declaraciones de Murayama y dice que es falso que el órgano electoral rechazó que México Libre obtuviera donativos por la aplicación de Clip, debido a que mediante este procedimiento solamente se solicitaban detalles de la cuenta de los donantes, explica en su argumento y escribe que "tan permitían los donativos de Clip, que sólo pedían información adicional de las cuentas dado que México Libre sólo conocía y podía aportar los últimos 4 dígitos. Aún así están perfectamente identificables tanto los donantes como las cuentas. El oficio que exhibo es del INE”.

En otro mensaje, Murayama comentó que “los partidos y quiénes desean serlo solo pueden recibir dinero privado de personas físicas identificadas. Clip da 4 dígitos por tarjeta y no se sabe ni de qué banco es. El INE lo advirtió” y le recordó al expresidente Calderón que si usaban las transferencias bancarias no hubieran tenido este tipo de problemas, e insistió que las aportaciones a México Libre efectivamente en varios casos no fueron identificadas.

Calderón respondió al consejero y le dijo: "@CiroMurayamaINE dice que desde agosto rechazaron donativos por CLIP. Eso es falso: todavía hace 2 meses @INEMexico seguía aceptándolos, y sólo pedía más detalles de la cuenta de los donantes, que siempre estuvieron totalmente identificados" y muestra en la red social un oficio del 16 de junio.

Entre las acusaciones y aclaraciones, Murayama le expresa a Calderón que "la evidencia que muestra @FelipeCalderon le da la razón al @INEMexico. La observación que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización es porque jamás se aceptaron como válidas las transferencias por clip. Si fueran válidas no se les habría hecho la observación una y otra vez".

El exmandatario mexicanos y simpatizates de México Libre sigue en el debate de la negativa de registro a esta organización como partido político. Ningún otro consejero electoral se ha sumado a la confrontación.

Luego de conocerse la resolución del Consejo General del INE, Calderón Hinojosa acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova de mentir y de dar vergüenza por asegurar que no tienen claro el origen de los donantes de la organización México Libre, tras no lograr finalmente el registro como partido político.

Y sentenció que su movimiento continuará y no se detendrá, pese a esta decisión del órgano electoral, que finalmente negó a la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre), su registro como partido político.