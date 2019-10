Calderón ya sabía sobre condonaciones: responde AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de las condonaciones millonarias de impuestos concedidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sucedidas durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia matutina de este jueves 3 de octubre, el mandatario respondió a lo dicho por el expresidente Calderón, quien aseguró no haber tenido conocimiento sobre dichas condonaciones durante su administración.

El presidente López Obrador puso en entredicho las declaraciones de Calderón, asegurando que es innegable que él como presidente no hubiese estado enterado.

"¿Ustedes creen que era pura casualidad que no era delito grave la corrupción? Y eso de que el presidente no sabe... ¡claro que sabe! Puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero una condonación de 3 mil millones de pesos, de cien mil millones de pesos, porque se dieron de ese monto... era un abuso", declaró.

El presidente añadió que cuenta con las pruebas para sostener dicha afirmación.

Cuando estoy hablando así como lo hago es porque tengo las pruebas", sostuvo.

Ayer miércoles, cuando se reveló que que la organización Fundar figuraba entre la lista de beneficiados de condonaciones millonarias durante el sexenio de Peña Nieto y Calderón, este último emitió un comunicado asegurando que no tenía conocimiento del caso.

En mi caso, desconocía hasta el día de ayer la lista de contribuyentes acogidos a este programa, pero se trata de una disposición de carácter general", dijo el expanista.

Un problema grave

El mandatario se refirió al problema como algo grave, algo que constituía un abuso y debe ser corregido por la actual administración.

Estamos hablando de una evasión de 500 mil millones de pesos al año, esto lo tenemos que corregir.

"Se veía normal cómo evadir los impuestos, siempre con el pretexto, la excusa de que estaba mal la Hacienda Pública porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los 'viene viene'.

Admitió que eso último no era correcto, pues todos deben pagar impuestos, sin embargo, la evasión de impuestos no se justifica de esa manera ni de ninguna otra.

"Los de arriba estaban colmados de privilegios, ese era el problema. Ahora vamos cambiando eso poco a poco y, repito, la mayoría de los empresarios y contribuyentes lo aceptan".

Mira aquí la conferencia matutina de este jueves 3 de octubre: