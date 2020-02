Calendario y requisitos de la Beca SUBES Apoyo a la Manutención 2020

México.- La Secretaría de la Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez te invita a participar en la convocatoria 2020 de la Beca Federal Apoyo a la Manutención que busca apoyar a estudiantes universitarios de todo el país.

Este programa el cual forma parte de las Becas Elisa Acuña, busca beneficiar a miles de estudiantes mexicanos que estudien la universidad con el objetivo de fomentar la permanencia y la continuación de sus estudios.

El Apoyo a la Manutención 2020 tiene como principal objetivo apoyar a estudiantes mexicanos que cursen el nivel de Estudios Superior, esto quiere decir todos aquellos estudiantes que cursen la universidad en el país.

Cabe señalar que unos de los requisitos de la convocatoria es que esta beca es dirigida a alumnos de alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, excepto UAM, UPN, ENAH, IPN y UNAM.

La SEP convoca a alumnos de alguna IPES del país, a postularse para obtener la Beca Federal para Apoyo a la Manutención, con el objeto de fomentar la permanencia y la continuación de sus estudios vía UNACH. https://t.co/yi9ejuluVQ #UNACH pic.twitter.com/ChGBGQZMaL — sofia maldonado (@sofia68523403) February 28, 2020

Monto de la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020

La Beca Federal para Apoyo a la Manutención consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2020, distribuidos en hasta 5 pagos correspondientes a 5 bimestres de hasta $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Como recibiré el pago de la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020

Para recibir el pago de la beca, los/as alumnos/as deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos mayores al monto total de la beca, transferencias electrónicas y que no tenga límite de depósitos al mes. La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE Interbancaria) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el SUBES

del 26 de febrero al 31 de marzo de 2020, en el menú “Solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”.

Requisitos de la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020

A continuación te presentamos los requisitos indispensables para solicitar el apoyo:

Estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país, excepto UAM, UPN, ENAH, IPN y UNAM.

Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobrezapor Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca.

No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo.

No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada.

No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

Registrar su solicitud de beca en el SUBES, en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

Como solicitar la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020

Estos son los pasos que se deben seguir para solicitar la beca, se debe recalcar que el trámite de la beca es gratuito y los/as aspirantes deberán realizarlo personalmente.

Los/as alumnos/as registrarán su solicitud de beca a través del SUBES, en la página electrónica:

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ del 26 de febrero al 09 de marzo de 2020. Las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante, no hayan sido finalizadas, y/o no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

La CNBBBJ revisará a través del SUBES la solicitud de beca y el cuestionario socioeconómico del/de la aspirante para identificar si cumplen con los requisitos y en su caso, criterios de priorización.

La CNBBBJ publicará los resultados de la convocatoria, especificando el número de folio de la solicitud de beca de los/as aspirantes en la página electrónica https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ el 27 de marzo de 2020.

Para recibir el pago de la beca, los/as aspirantes que resulten beneficiados/as tendrán la obligación de capturar correctamente en el SUBES (https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/) del 26 de febrero al 31 de marzo de 2020, la CLABE Interbancaria (18 dígitos) de una cuenta bancaria con las siguientes características:

Que el/la titular de la cuenta sea el/la becario/a. Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos por el monto total de la beca. Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional. Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”. Que no se sea una cuenta tipo “Monedero electrónico”. Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes.

La CNBBBJ notificará al/a la becario/a, a través del SUBES los depósitos y rechazos del pago de la beca. La carga de la CLABE Interbancaria es responsabilidad exclusiva del/de la becario/a. En caso de no cumplir con las especificaciones señaladas en esta convocatoria o no realizar el registro o corrección dentro de los periodos establecidos en la misma, se procederá con la cancelación de la beca.

La CNBBBJ realizará un depósito de un centavo en la cuenta bancaria para verificar que el número de la CLABE Interbancaria corresponda al nombre del/de la beneficiario/a. Una vez que se confirme dicho depósito, se realizará el pago complementario de la beca. En caso de que el pago complementario sea “rechazado”, la CNBBBJ CANCELARÁ LA BECA.

Para el caso de los/as alumnos/as cuyo depósito de un centavo sea “rechazado”, la CNBBBJ notificará dicha situación a través del SUBES, por lo que el/la alumno/a deberá verificar la cuenta bancaria proporcionada y/o corregir la CLABE Interbancaria del 14 al 16 de abril de 2020. En este caso, ya no se realizará nuevamente el depósito de un centavo; si el monto de la beca es “rechazado” nuevamente, SE CANCELARÁ LA BECA.

Resultados de la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020

La CNBBBJ publicará los folios de la solicitud de beca de los/as alumnos/as que resulten beneficiados/as en la página electrónica: www.gob.mx/becasbenitojuarez, el 27 de marzo de 2020.