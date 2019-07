Calidad y cobertura, fundamentales en educación: AMLO

México.- El presidente López Obrador anunció que impulsará un modelo educativo que privilegie la cobertura y la calidad, a diferencia de los sexenios anteriores que privilegiaron las escuelas privadas.

Tras afirmar que durante el período neoliberal de México hubo abandono y perjuicios contra la educación pública de México, por lo que en administración Andrés Manuel López Obrador buscará impulsar un modelo que privilegie la cobertura y la calidad.

Ejemplificó que un padre con un sueldo de $5 mil pesos dificilmente podría pagar una colegiatura de $3 mil pesos, imposibilitado a su familia de la oportunidad para estudiar. "La mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, por muy baratas que sean".

Eso no lo entendieron los tecnócratas corruptos; no es que entren los reprobados; yo soy de la idea que es preferible tener a todos en la escuela que tenerlos en la calle

Insistió en que dentro de dicho periodo, los organismos financieros internacionales dieron la orden de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza.

Precisó que si bien esto es importante, la "excelencia" fue utilizada como una excusa para no invertir en educación pública, abandonando así a escuelas, estudiantes y la educación.

Esa política no la vamos a seguir, eso no va a continuar, sí nos importa la calidad, pero importa también la cobertura, que la educación sea un derecho no un privilegio