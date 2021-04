Califica AMLO a Arturo Zaldívar como hombre "íntegro", pero en el 2013 lo llamó corrupto

México.- Tras la aprobación en las dos Cámaras del Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que si los ministros no avalan la extensión de mandato, estos estarían siendo "cómplices de la corrupción", pero ha olvidado que en el 2013 calificó como "corrupto" al propio Zaldívar Lelo de Larrea, al que ahora llama "hombre íntegro".

El pasado 15 de abril el Senado de la República avaló las enmiendas al Poder Judicial y, con ello, un transitorio presentado de última hora por parte de un legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el que se prolonga el cargo del actual ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

En aquella ocasión, los senadores de partidos de oposición acusaron que tal reserva era un "golpe de Estado contra el Poder Judicial, además de que constituía una clara violación a la Constitución mexicana en donde se establece que cada 4 años los ministros de la SCJN escogerán al presidente.

Ahora, tras que la semana pasada fueron aprobadas las enmiendas en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador ha defendido todas las reformas que se han hecho al tercer Poder de México, entre ellas la extensión de Zaldívar.

No obstante, a pesar de que ahora justifique y abogue a favor de la ampliación del mandato del actual ministro presidente, a quien califica como un "hombre integro", en el 2013 el mismo López Obrador tildó de corruptos tanto a Arturo Zaldívar como a su actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Hace 8 años, después de que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal contendiera por segunda ocasión y por segunda vez perdiera las elecciones presidenciales, acusó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar a las "órdenes" del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Aludiendo a la liberación de la francesa Florence Cassez, acusada de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y por ello, condenada a 60 años de prisión para posteriormente ser puesta en libertad por parte de un proyecto elaborado por el propio Arturo Zaldívar y apoyado por Sánchez Cordero, quienes argumentaron que se habían violentado sus derechos durante el proceso penal; el mandatario federal denunció, en aquella ocasión, que tras esta liberación estaba el expresidente.

"Ha quedado muy claro lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia contra los trabajadores electricistas. Lo que hizo hace unos días dando libertad a una señora (Cassez) de manera rápida dejando sin protección a las víctimas todo por recomendación; que no me vengan a decir que en las dos decisiones que ha tomado la Corte no ha tenido que ver Peña Nieto; desde luego que sí, él fue el que dio la orden para los dos casos", sentenció en el 2013.

A 8 años de que López Obrador insinuara que tanto Zaldívar Lelo de Larrea como Sánchez Cordero obedecían las órdenes de Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo asegura que la única forma de que se lleven a cabo las reformas al Poder Judicial es que la encabece a quien llamó "corrupto".