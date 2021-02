Califica Lilly Téllez de "morenitas" a mujeres de Morena por silencio ante apoyo de AMLO a Salgado Macedonio

México.- Luego que desde su conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, la legisladora Lilly Téllez criticó el "ya chole" pronunciado por el mandatario federal y a modo de burla compuso una rima denunciado la actitud que las "morenitas" asumieron ante la postura de López Obrador en el caso de Salgado Macedonio acusado de abusar sexualmente de al menos 2 mujeres.

Tras ser cuestionado el día de ayer y hoy sobre la postulación de Félix Salgado Macedonio, quien tiene en su contra denuncias por violentar sexualmente a mujeres, a la dirigencia estatal de Guerrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal culpó a los detractores del candidato morenista y sostuvo que tales acusaciones son promovidas por intereses políticos, motivo por el cual utilizó la expresión "ya chole" para referirse a que ya bastaba con la "campaña en contra de Salgado Macedonio".

Lilly Téllez critica postura de mujeres de Morena por guardar silencio ante apoyo de AMLO a Salgado Macedonio/ Fuente: Twitter @LillyTellez

Rápidamente, la expresión "ya chole" comenzó a ser usada en las redes sociales. En Twitter, en particular, los usuarios de las plataformas virtuales, utilizaron el recurso lingüístico para hacer mofa y burla de todos los desperfectos y desaciertos que el gobierno de López Obrador ha tenido a lo largo de sus más de 2 años de administración federal.

Una de las servidoras públicas que salió a hacer uso de las palabras del mandatario federal fue la panista Lilly Téllez, la cual señaló que al decir "ya chole" el ejecutivo federal, las mujeres que son militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación se "hicieron chiquitas" denunciando que las "morenitas" solo les quedó "rumiar en voz bajita", subrayando con estas palabras la pequeñez de las funcionarias pertenecientes al partido Morena al mismo tiempo lo poco comprometido que el gobierno federal está con las mujeres.

Como era de esperarse, la publicación de Téllez no tardó en atraer comentarios de los internautas, logrando recabar en al rededor de 6 horas poco más de 9 mil 200 me gusta, 571 comentarios y más de 2 mil 700 retwitts. Cabe destacar que, contrario a otras publicaciones de la ex morenista, muchos de los usuarios se mostraron a favor de su postura, refrendando que alguien como Félix Salgado Macedonio no puede llegar a ser un gobernador. Además de ello, muchos destacaron el silencio por parte de las mujeres que conforman el gabinete del gobierno federal, así como las senadoras y diputadas de Morena.

