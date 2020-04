Califican plan económico de AMLO como actitud suicida

México.- Las acciones anunciadas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar la situación económica que se advierte por el COVID-19, lejos de significar un programa bien estructurado con objetivos, estrategias, metas, acciones y tiempos, solo reafirma «una actitud suicida del mandatario que pone en riesgo lo que se ha logrado no solo en los últimos seis años, sino en los que tenemos como país», así lo señaló el economista e investigador de la UAS César Valenzuela Espinoza.

El especialista en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid, considera que López Obrador dejó mucho que desear el pasado domingo, cuando anunció, entre otras acciones, la creación de 2 millones de empleos en nueve meses, más apoyos asistencialistas y mantener sus proyectos insignias, como el Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas. Tampoco hay precedentes de creación de tantos empleos, observa el economista, y menos se entiende esa meta cuando durante el 2019 solo se crearon 342 mil, de acuerdo con cifras del IMSS.

Cuestionó que el Gobierno federal haya esperado tanto tiempo para anunciar algo que no es un programa específico, cuando infinidad de naciones, como Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador y más, tomaron decisiones inmediatas. Además, advirtió que estamos entrando a una crisis sin precedentes, con implicaciones muy fuertes en el ámbito global, y cuando la economía internacional se desacelera la economía nacional paga las consecuencias.

¿Qué debe hacer el Gobierno federal?

«Lo que tenemos que buscar es que internamente la economía no se nos desarticule, y para evitar eso no hay mucho qué inventar. Lo que han hecho otros países es, primero, establecer un acuerdo con las empresas para que no despidan a los trabajadores y a su vez establecer un mecanismo para prorrogar el pago de impuestos», reiteró.

Sin embargo, el también doctor en Ciencias Políticas, de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, señaló que el Gobierno ha estado diciendo dolosamente que los empresarios quieren una condonación de impuestos, y aunque quizá habrá uno que otro que lo haya dicho, en general los organismos empresariales están pidiendo prórroga.

Valenzuela Espinoza recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan casi el 90 por ciento de los empleos en el país, no tienen capital de trabajo para aguantar dos o tres semanas pagándole al empleado en caso de cerrar, por lo que en países avanzados están otorgando recursos bajo esquemas de crédito, y quienes no pueden pagar este año lo harán el próximo.

«En México, ya la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda deberían estar bien organizados para que pudieran plantear a la Comisión Nacional Bancaria y al propio Banco de México ver la forma de cómo se pudieran refaccionar a través de la Banca de Desarrollo a estas empresas, a través de apoyos directos, y que a su vez establezcan acuerdos a través de la Secretaría del Trabajo y Juntas de Conciliación para evitar el despido de los trabajadores».

¿Qué nos espera?

El investigador de la UAS calificó como mala y engañosa decisión la eliminación de los fideicomisos anunciados por el Gobierno federal para paliar la crisis, pues explica que en ellos hay una gran cantidad establecidos para pensiones y jubilaciones que al final tendrá que pagar el mismo Gobierno federal.

Incluso, el Fonden está entre los fondos de que echará mano la federación, por lo que «pareciera que el presidente está previendo que este año no habrá huracanes, no habrá sequías ni inundaciones ni sismos. Ojalá así sea, pero si sucede eso, con qué dinero se resolverán esos problemas», cuestionó el académico.

En el peor de los escenarios, César Valenzuela advirtió que, si las empresas cierran y muchas personas se quedan sin trabajo, caerá la recaudación del impuesto sobre la lenta (ISR), y ello afectará el consumo y, por consecuencia, la captación del impuesto al valor agregado (IVA), además de que también se verían afectados el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplica a refrescos, cerveza, gasolina, cigarros y demás.

Enfatizó que si la recaudación se cae como ocurrió en 2019 —cuando la federación echó mano de 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para equilibrar las finanzas—, podría afectarse el gasto previsto para este año en 6.1 billones de pesos, pues este se financia del cobro de impuestos, derechos y productos como los que salen de Pemex, pero que esta vez no podría aportar porque el precio del petróleo está por los suelos, y la paraestatal quebrada, incluso producir petróleo está dejando pérdidas en lugar de ganancias, explicó.

Anticipó que si no se logra la recaudación esperada y Pemex no genera nada, una opción será la adquisición de deuda o una reducción del presupuesto de egresos a un nivel que podría ser muy problemático, pues tendría que recurrir al despido de profesores, burócratas, médicos, militares, etcétera, cuando la realidad es que «el margen de maniobra que tiene el Gobierno para esto es muy bajo, casi inexistente».

Lamentó lo dicho por el mandatario, de que el recurso que sobre de los fideicomisos lo aplicará en sus programas asistencialistas, pues sostiene que «aunque la finalidad placebos (apoyos asistencialistas) es muy loable, hay tiempos de dar y tiempos de generar, y no puedes dar si no generas».

Faltan medidas contracíclicas

Para Daniel Jaffet León Chávez, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, lo presentado por AMLO no es un plan viable, son solo una serie de acciones que priorizan las transferencias directas a personas con algún tipo de vulnerabilidad, pero carecen de una estructura contracíclica.

Explicó que en macroeconomía una política contracíclica es aquella acción gubernamental o del Estado que tiende a reestructurar las acciones económicas para volver hacia un ciclo de crecimiento cuando la economía está en estancamiento o en declive, como ahora ocurre.

Refirió que estas medidas contracíclicas las están aplicando otros países, y estas se dividen en dos acciones: una política monetaria expansiva y una política fiscal que apoya a las empresas para que no sufran de forma tan agresiva la caída en el consumo ni el incremento en los diversos insumos: «El Gobierno de México debió haberlas implementado, pero no vimos eso. No hay ningún tipo de política verdadera. No se reconoce la magnitud de esta crisis, se está subvalorando, y eso le costará a México».

Señaló incluso que algunas proyecciones apuntan a un -5 y hasta un -15 por ciento de decrecimiento de la economía en México, mientras que la Secretaría de Hacienda solo proyecta una reducción de 3.9 puntos porcentuales.

La Secretaría de Hacienda debería implementar la cancelación de diferentes impuestos, como el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el IEPS, devolver el IVA y si es posible suspender su pago provisional. Este tipo de medidas son esperadas en tiempos de crisis de esta índole, acotó: «Cuando no tienes ingresos por esos estímulos fiscales, para que la economía se reactive lo que el Estado debe hacer es redireccionar sus recursos previstos para infraestructura carretera u obras como refinerías, el Tren Maya y otras para con ellos solventar la falta de ingresos por los impuestos».

Pero si no vas a reducir los impuestos y tienes aún más presupuesto, pues hay que invertirlo, utilizarlo para reactivar la economía, pero en este caso no, este dinero está siendo derrochado en megaproyectos que cuando se concluyan no tendrán la megafuncionalidad, advirtió León Chávez, también abogado por la UNAM.

Respeto: Coincide Ricardo Monreal con estímulo fiscal a la iniciativa privada

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo estar a favor de la propuesta orientada a que la iniciativa privada reciba un plan de estímulo fiscal durante la pandemia del coronavirus: «El presidente (López Obrador) se está reuniendo con los empresarios. Ayer se reunió con las cúpulas empresariales, hoy se reúne con los empresarios de Monterrey, y creo que el día 15 vuelven a evaluar los impactos de la recaudación y los impactos de la pandemia de aquí al día quince; o sea, en siete días», dijo en videoconferencia.

«Yo espero que haya respuesta a la inquietud. Nosotros coincidimos con la preocupación de los pequeños empresarios, de las pymes, de las mipymes, porque dependen pues de su respaldo para seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Yo estoy muy consciente de eso y simpatizo con esa propuesta».

El zacatecano consideró que es normal que durante una pandemia el presidente de la República sufra un desgaste en su imagen. [Reforma]