¿Calmar las aguas? AMLO declara sobre pausar la relación con España

México.- La propuesta lanzada ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “hacer una pausa en las relaciones” entre México y España se suma a la serie de declaraciones del mandatario contra empresas españolas y la falta de respuesta de la Corona española hacia un perdón solicitado por su gobierno ante los abusos cometidos durante la Conquista. Casi al término de la conferencia mañanera, López Obrador expresó:

“Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena relación… Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”, dijo.

“La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país —y hacen bien— a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, comentó al tiempo que rechazó ante cuestionamientos si se pediría de manera formal esta “pausa”.

Las nuevas declaraciones contra España surgen una semana después de que se informara sobre el plácet del gobierno español otorgado para el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como próximo embajador de México en el país europeo, con lo cual se esperaba mejorar las relaciones diplomáticas. El mismo López Obrador había dicho el pasado 22 de enero “nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el gobierno español; pues no. Están bien las relaciones, están bien las relaciones”, al comentar que esperaban pronto la notificación de España para aceptar la representación de Ordaz Coppel.

Interpretaciones

Tras las declaraciones del presidente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se rehusó a hablar sobre lo dicho por el presidente y tampoco expresó comentarios en redes sociales.

En su cuenta en Twitter estuvo informando sobre la reunión de ayer con John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; se abordaron aspectos de la reforma energética y el apoyo a iniciativas de energías limpias como parte de acciones contra el cambio climático.

Por su parte, medios de comunicación españoles reportaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, indicó que pedirían al presidente mexicano aclarar las declaraciones, porque España no ha realizado acciones que puedan justificar la pausa expresada y no habían tampoco recibido ningún comunicado oficial.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, poder encargado de vigilar la política exterior de México, dijo que los comentarios habían sido informales, por lo cual no tenían un peso que significara cambios en la relación con España. Informó que ellos continuarían con el trámite de analizar el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de España una vez que sea presentado ante el pleno del Senado.

“(...) No se está hablando de ruptura, de rompimiento entre las relaciones México y España, una pausa es un término suave, digamos diplomáticamente, un término que no es usual en la diplomacia parlamentaria, en la diplomacia, en la diplomacia mexicana, ni el derecho internacional público, pero que entiendo que es un término más político que jurídico”, señaló Monreal, de acuerdo con El Universal.

Y aunque aún no ha sido ratificado por el Senado como el próximo embajador en España, el exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz tampoco expresó comentarios en redes sociales y no fue posible contactarlo para conocer su postura sobre este asunto. A penas hace una semana había concedido una entrevista a Debate donde informó que el pasado viernes 28 de enero había recibido la noticia del beneplácito de España hacia su nombramiento.

Desconocimiento de la diplomacia

Lo dicho por el presidente en su conferencia no tiene mayor injerencia en el derecho internacional, ya que una cuestión es la postura política y otra la formulación de la política exterior de México, mientras que España es el segundo socio comercial en inversión extranjera directa en nuestro país, explicó a Debate Alejandro Castillo Maldonado, doctor en relaciones internacionales, negocios y diplomacia.

De tal forma, que la relación comercial es muy importante para ambos países, indicó el doctor Castillo Maldonado, mientras que descartó que la situación escale a un enfriamiento en la relación bilateral.

El profesor en la Universidad de Monterrey en historia de México y España señaló que se muestra un desconocimiento por parte de López Obrador en el derecho internacional, sin embargo, dijo que el canciller Marcelo Ebrard, como internacionalista, debe asesorar al presidente.

Considera que seguramente el tema ya fue hablado entre ambos políticos para formular una postura oficial y que deberá esperarse a primera hora la reacción oficial de España, cuyo gobierno seguramente —dijo— no lo dejará pasar. El siguiente paso, prevé, será que España envíe un extrañamiento al gobierno mexicano a través de la embajada sin que haya más repercusiones.

El doctor en diplomacia comparó la actitud de López Obrador con España a la de Donald Trump con México, lo cual, a pesar de la retórica, las declaraciones y señalamientos ofensivos, no se afectaron las vías diplomáticas, los negocios o, bien, la relación educativa y cultural.

Un ejemplo de ello, dijo, fue la primera visita oficial que realizó AMLO a un país, que fue a Estados Unidos, tras la firma del T-MEC, un gran éxito para ambas naciones.

Castillo Maldonado señaló que dentro de algunas obras emblemáticas de la 4T se encuentran participando constructoras españolas, como lo es en el Tren Maya, así como en el Aeropuerto de Santa Lucía. Lo cual coincide con que una es la retórica presidencial y otra la realidad comercial.

No será fácil para Quirino

El doctor en relaciones internacionales prevé que el presidente continuará con este tipo de mensajes porque es parte de su ideología, hacer énfasis para una parte de la sociedad que podría sentirse dolida por los abusos en la Conquista y para reafirmar su discurso nacionalista.

“No es correcto alimentar cierto tipo de resentimiento que puede existir en México, no es saludable, no nos lleva a ningún lado”, consideró el diplomático de carrera en retiro Bernardo Méndez Lugo. Opinó ante esta casa editorial que los comentarios del presidente son preocupantes y deberá aclararlos. “Deberíamos ser prudentes en las declaraciones sobre la relación con España, ya que hay muchos aspectos de todo tipo, el tema económico ... pero no solo eso, sino también los lazos culturales, históricos con España. Es el país, después de Estados Unidos y Canadá, donde viven más mexicanos”.

Méndez Lugo, secretario de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, declaró a título personal que estos dichos son una mala señal para la relación diplomática bilateral y, particularmente, para la llegada de Quirino Ordaz: “lo deja en una posición endeble” “no será muy fácil… arreglar hablando de que el futuro embajador Quirino Ordaz iba a darle un arreglo y reforzar la relación, que no estaba en buenas condiciones”.

Tanto Méndez Lugo como el doctor Castillo explicaron que, de interpretarse literal la “pausa”, significaría no tener nivel embajadores en ambos países, con lo cual no estaría llegando a tomar posesión aun ratificado Ordaz Coppel porque se dejaría entonces a un encargado de negocios. Ambos coinciden en que el presidente debe aclarar estas expresiones.

Sin aclarar relaciones exteriores sobre los dichos de AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, evadió dar una opinión sobre el conflicto generado ayer entre el gobierno de México y el gobierno de España. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó poner “en pausa” a las relaciones entre México y España para “respetarnos” y que “no nos vean como tierra de conquista”.

“¿Sobre los comentarios del presidente y España, canciller?”, se le cuestionó al encargado de la política exterior al salir de Palacio Nacional. Sin embargo, Ebrard dio por terminada la entrevista y se dirigió al vehículo. Fuente: El Universal

Declaraciones del presidente, sin efectos formales’: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la pausa en las relaciones con España que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene efectos formales y no hay un rompimiento. “La pausa no tiene efectos formales en la relación diplomática o comerciales, incluso no es una figura jurídicamente reconocida por el derecho internacional público, ni por el derecho diplomático, ni por las relaciones que establecemos por los países, más bien esto es una connotación política, una expresión que quiere decir, repasemos lo que estamos haciendo y cómo vamos a corregir lo que no está bien”, dijo el legislador en entrevista con Joaquín López Dóriga en su programa de Grupo Fórmula. Fuente: El Universal

Pausar’ las relaciones con España y sus empresas: Público.es

El periódico digital Público, de España, destacó que las relaciones entre España y México están muy dañadas desde la petición de AMLO de perdón al rey Felipe VIpor los abusos durante la Conquista española . “El presidente no ha aclarado el significado de sus palabras ni el recorrido de su planteamiento ante las preguntas de los medios de comunicación”, destacó Publico.es. Señalaron también las acusaciones de AMLO contra las empresas: Repsol, OHL e Iberdrola.

‘Sorpresa por declaraciones inexplicables’: Albares (El País)

El diario El País publicó en su versión electrónica ayer sobre las declaraciones del presidente mexicano. Cuestionaron sobre ello al jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, quien declaró estar sorprendido por las declaraciones de López Obrador. Albares dijo que estaba verificando “cuáles habían sido exactamente las palabras de López Obrador y ha subrayado que debieron producirse en un contexto informal”. Confirmó que México no había hecho pública ninguna nota oficial ni el gobierno español ha recibido ninguna comunicación. Incluso porque hace unas cuantas semanas Marcelo Ebrard y Albares coincidieron en Honduras, donde se comunicó a México el plácet al embajador Quirino Ordaz.

‘Las diferencias con el gobierno español nunca habían llegado tan lejos’: RTVE Noticias

La televisión española retomó las declaraciones de AMLO. Señalaron que sorprenden tras la aceptación de Quirino Ordaz como próximo embajador en España, con lo cual se pretendían zanjar las diferencias anteriores expresadas por el presidente mexicano. También destacaron que estas declaraciones se dan en un contexto sobre “un posible conflicto de intereses de uno de sus hijos con la petrolera estatal”, así como de la reforma energética que promueve López Obrador, la cual ha sido criticada por el gobierno estadounidense por limitar energías limpias y destacar más las energías sucias.

Los Datos

Informal

Senadores señalaron que las declaraciones de AMLO fueron informales y no tienen conocimiento de cambios en la relación bilateral entre México y España.

Extrañamiento

El gobierno español podría enviarle un extrañamiento formal al gobierno mexicano a través de la embajada de México en España, señala el Dr. en relaciones internacionales, Alejandro Castillo.

Encuentro

A finales de enero, el canciller Marcelo Ebrard coincidió en Honduras con el representante de España, José Manuel Albares, donde el encuentro fue cordial y se notificó sobre la aceptación de Quirino Ordaz Coppel en España.