Cámara de Diputados aprueba lineamientos para parlamento de la reforma eléctrica

México.- Este lunes 29 de noviembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja del Congreso de la Unión avaló en lo general los lineamientos del parlamento abierto para la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, los coordinadores parlamentarios no definieron la fecha para el inicio de los debates y discusión con especialistas, sociedad civil y empresarios sobre el proyecto de enmienda constitucional.

El pasado martes 22 de noviembre, el líder parlamentario del partido Morena, Ignacio Mier Velazco, hizo de conocimiento público que había prometido al titular del Poder Ejecutivo Federal, en un encuentro privado, realizar los pasos que se necesitan para ajustar la ruta de discusión de la reforma que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista al terminar la reunión de la Jucopo, el diputado priista Rubén Moreira rechazó que el acuerdo al que se llegó con el resto de líderes parlamentarios referente al parlamento abierto signifique un "banderazo" para el inicio del mismo.

"Aclaro, no se está dando banderazo; de hecho, se aprobó en lo general y falta aprobarse en lo particular, porque hicimos observaciones todos los partidos políticos; esto no quiere decir que se da un banderazo o que empiece en este período, ni nada más, pues creo que eso depende de otras consideraciones políticas”, dejó en claro.

En este sentido, señaló que resta la consideración particular del parlamento abierto, puesto que todas las bancadas de la Cámara de Diputados hicieron observaciones sobre ello, por lo que la fecha del comienzo de este dependerá de otras consideraciones.

Aprovechando la ocasión, Moreira Valdez volvió a reafirmar la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre que no es el momento de empezar las discusiones correspondientes a la reforma eléctrica, sino que estas se deben de dar hasta después de las elecciones de 2022, es decir, a partir del segundo semestre del próximo año.

Se tiene contemplado darle una máxima difusión al parlamento abierto, de ahí que se solicitará su transmisión, así como la producción de programas especiales en el Canal del Congreso bajo la conducción de expertos en el tema.

En tanto que, será hasta la próxima semana cuando la Jucopo discutirá y votará en lo particular las observaciones que las diferentes fracciones parlamentarias hicieron sobre el parlamento abierto.