Cámara de Diputados manda hasta enero de 2022 debate de la reforma eléctrica de AMLO

México.- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, dio a conocer que el debate de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzará el próximo 17 de enero con el inicio del parlamento abierto, el cual podría durar más de un mes.

La semana pasada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobó los lineamientos para llevar a cabo el parlamento abierto correspondiente a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, Moreira informó que, de forma unánime, todos los coordinadores de las diferentes bancadas que integran a la Cámara de Diputados acordaron una lista temática.

Leer más: El capricho de AMLO nos costará 200 mmdp: Jefe Diego por construcción de Aeropuerto Felipe Ángeles

Asimismo, hizo de conocimiento público que, hasta la fecha, el Poder Legislativo no ha recibido la confirmación de parte de los empresarios del ramo energético para participar en el período de debate abierto.

"Se hizo una adenda, se hizo una lista temática que ya les daremos a conocer, los parlamentos iniciarán a mediados de enero, el 17 de enero, y se dijo que un mes, pero se quedó abierto a ampliar ese periodo", expuso.

En este sentido, el legislador del tricolor precisó que, en cuanto a debatir la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador en comisiones y en el pleno, todavía no se cuenta con una fecha.

PRI insiste en abordar reforma eléctrica después de las elecciones de 2022

La semana pasada, el también presidente de la Jucopo, reiteró la postura del PRI en no comenzar el debate legislativo de la enmienda eléctrica de Andrés Manuel López Obrador que se encuentra en el Congreso desde finales de octubre del presente año, sino hasta que termine el proceso electoral del próximo año, es decir, una vez comience el segundo semestre de 2022.

Lo anterior, señaló, a fin de que el proyecto con el que el Ejecutivo busca beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se convierta en una discusión politica y electoral, a propósito de los tiempos.

Leer más: Por exhibirlo AMLO me llama corrupto, le voy a decir quiénes son corruptos: Carlos Loret de Mola

No obstante, el Revolucionario Institucional, que cuenta con los votos para aprobar la enmienda, ha adelantado que no votará a favor de la misma si el proyecto original no es modificado.