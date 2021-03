Cambian semáforo Covid-19 para acarrear por desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas

Tamaulipas.- Eran las 9:00 horas y el ambiente previo a la megamarcha para repudiar el proceso de desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, tenía un olor a arranque de campaña.

La Administración albiazul estatal echó ayer mano de la estructura territorial que le permitió en el 2016 tumbar por primera vez en la historia al PRI del Gobierno tamaulipeco, y tres años después lograr prácticamente "carro completo".

Uno a uno, contingentes arribaron desde los 43 municipios y de todos los sectores de Ciudad Victoria. Acarreados en autobuses de pasajeros, camiones de ruta y vehículos particulares.

A las 11:30 horas, entre batucadas y pancartas, los asistentes iniciaron a la altura del estadio Marte R. Gómez el recorrido hacia Palacio de Gobierno y la Plaza Juárez.

En un intento de contener las críticas por realizar un evento multitudinario en medio de la pandemia de Covid-19, los organizadores colocaron filtros sanitarios, con gel antibacterial, cubrebocas gratis, hasta tomaron la temperatura, pero el tamaño de la multitud hizo imposible respetar la sana distancia.

Según al Gobierno del estado, en la manifestación participaron 15 mil personas, desde funcionarios de primer nivel y burócratas estatales, líderes de cámaras empresariales, del sector obrero, de asociaciones civiles y religiosas. No pudieron faltar simpatizantes del PAN, además de la estructura social que movilizan en las elecciones.

"Cabeza de Vaca, Tamaulipas está contigo", "Somos más los que vemos el cambio", "#YoconCabezadeVaca" y "Yo estoy con mi Gobernador Francisco Cabeza de Vaca" fueron las pancartas más comunes.

Poco después de las 12:00 horas, el primero en salir de Palacio de Gobierno hacia las escalinatas para esperar al Gobernador fue el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, su hermano.

Le siguieron secretarios y funcionarios del estado y la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal. Todos formaron una vaya alrededor del podio.

Ante gritos de "No estás solo, no estás solo", a las 12:24 horas apareció el acusado.

En un discurso de 30 minutos, el Mandatario arremetió contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de perseguirlo por no estar de acuerdo con las políticas de la llamada Cuarta Transformación.

Quiero iniciar dejando tres cosas muy en claro, dijo el Gobernador al inicio de su discurso.

"Primero", explicó, "las acusaciones que se me han propagado, son parte de una mentira, para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país".

"Segundo, la Federación está fabricando delitos, por eso es que me han ocultado los expedientes cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme, de desmentirlos.

"Tercero", agregó, "soy objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional".

Enseguida de sus palabras llegaron en ovación las palmas y las voces desde la plaza de "Presidente, Presidente, Presidente". La aspiración del tamaulipeco de llegar a Palacio Nacional está ahí.

"Ante las embestidas", remató al final de su discurso, "yo les digo a todos ustedes: me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan y que sepan bien: ¡Aquí nadie se rinde! Vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas".

Como en un evento de campaña y tras la exhibición del músculo político del tamaulipeco en su hogar, todos regresaron de la mano de sus líderes sectoriales y horas después la Secretaría de Salud estatal emitió una alerta a la población de la necesidad de no bajar la guardia ante los riesgos del Covid-19.