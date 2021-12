¿Cambió de bando? Vicente Fox llama "divertido" a AMLO

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada aseguró que Andrés Manuel López Obrador, como persona, es "divertido", reprochando que es todo lo contrario cuando asume la figura del "impotente presidente".

Compartiendo una nota de El Financiero que recogió el homenaje que le hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal en su conferencia matutina de Palacio Nacional a Vicente Fernández, luego de que falleciera a sus 81 años el pasado domingo 12 de diciembre, Fox Quesada aprovechó para llamar "impotente" al mandatario federal.

"Que divertido es López, no les parece?? No así el impotente del Presidente!! Al ritmo de ’Volver, volver’, AMLO despide a Vicente Fernández", escribió el ex mandatario panista en su cuenta oficial de Twitter.

Fox se despide de Vicente Fernández

Asimismo, el día de ayer, Vicente Fox aseguró que el público mexicano continuará escuchando las canciones de Vicente Fernández aún después de su muerte. En su mensaje referente a la muerte de "Chente", destacó que era un hombre de campo y de familia.

"Grande entre los grandes mi tocayo Don Vicente!! Hombre de a caballo. Hombre de familia. Hombre de campo. Seguiremos deleitándonos y alegrándonos con su música, voz y canciones. Que en paz descanse", publicó.

AMLO manda pésame a familia de Vicente Fernández

El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó sus condolencias por el deceso de "El Charro de Huentitán", a pocas horas después de que se confirmara su fallecimiento en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco.

"Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero", refirió el jefe del Ejecutivo Federal.

En su publicación, el presidente López Obrador aseguró que Fernández es "símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo", remarcando que es conocido y reconocido no solo en México, sino también en el extranjero.

En tanto, este lunes, para despedir su "mañanera", el mandatario pidió que pusieran "Volver, volver" de Vicente Fernández como forma de homenajearle desde el gobierno federal.

Esta no es la primera vez que el presidente de la república homenajea a alguien desde su conferencia matutina diaria, ya en anteriores ocasiones ha puesto canciones de Juan Gabriel, "El Divo de Juárez".